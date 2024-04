Intervenuto negli studi di DAZN, l’ex calciatore Marco Parolo, oggi opinionista, ha anticipato così i temi del derby di Milano di lunedì sera: “Ormai al Milan l’unica cosa che resta è non far festeggiare lo Scudetto all’Inter in casa propria. Il posto in Champions League è garantito, quindi vincere il derby è l’unica cosa che resta per rendere il percorso meno amaro. I tanti derby persi? C’è stato anche quello nel 2022 che ha dato lo Scudetto al Milan e che è stato dimenticato. I giocatori si sentono forti e dovranno dimostrarlo contro l’Inter”.

E ancora: “Se ci può essere una pecca in questa stagione dell’Inter è proprio non vincere lo Scudetto nel derby, penso che i giocatori non vedano l’ora di giocarlo perché immaginano cosa potrebbe accadere, sarebbe l’apoteosi del percorso di Inzaghi. Credo che lui voglia vincerlo lunedì e restare nella storia, sarebbe memorabile per i tifosi. Inzaghi vive di queste cose e caricherà la gara a mille. Un pronostico? Per me vince l’Inter 2-0, ho visto il Milan scarico mentalmente. E non sapere il loro futuro e quello dell’allenatore può incidere”, ha concluso.