"Grazie mille a tutti per l'affetto ricevuto in questi giorni, grazie a Dio l'operazione è andata al meglio, quindi voglio ringraziare il dottore e tutto il suo team per questa operazione riuscita". Inizia così il post pubblicato sui social da Valentin Carboni.

Il fantasista argentino classe 2005 di proprietà dell'Inter resterà fermo per diversi mesi in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo essersi infortunato durante il ritiro dell'Argentina. "Ringrazio anche i miei compagni, lo staff tecnico e medico di Argentina e Inter - aggiunge Carboni -. Voglio ringraziare soprattutto la mia famiglia che è quella che c'è sempre, in ogni momento e di più in questo momento così difficile, vi amo tanto. Ora concentrato sulla riabilitazione e recuperare nel modo migliore per tornare più forte".