Duecento-quattordici gare, 19.183 minuti, 3 campionati di Eredivisie, 2 Dutch Cup, 1 Dutch Super Cup, semifinale di Champions League nel 2019, Finale Europa League 2017, il palmares di André Onana con la divisa dell’Ajax, club che il portiere camerunese saluta dopo sette anni per approdare all’Inter: "Finisce un bellissimo viaggio dopo sette anni - scrive l’estremo difensore ventiseienne -. Sono arrivato con le speranze di un bambino. Con il desiderio di dare tutto per questo storico club. Adesso lo sto lasciando da uomo con la soddisfazione di aver dato tutto per questa maglia dal primo all’ultimo giorno. Ho sofferto e pianto, ma ho anche sorriso e celebrato momenti magici. Non potrò più fare i miei salvataggi per voi, ma il mio cuore resterà sempre con voi. Non c’è successo senza fallimento, non c’è gioia senza momenti di tristezza. Un grazie speciale a tutti quelli che mi hanno supportato e incoraggiato nei bei momenti e in quelli brutti. È stato un onore far parte della storia dell’Ajax. Non so se sono stato il migliore ma ho sempre dato il mio meglio" si legge a corredo di una serie di foto che ritraggono vari momenti di Onana con la divisa dei lancieri.