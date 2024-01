Portati a casa i tre punti contro la Salernitana, il Napoli è partito oggi verso Riad, in Arabia Saudita, dove sarà una delle quattro protagoniste della Supercoppa della prossima settimana. Gli azzurri preparano da domattina con gli allenamenti la sfida alla Fiorentina di giovedì. Il tecnico Walter Mazzarri ha portato tutta la squadra, compresi gli infortunati Alex Meret e Mathias Olivera, oltre a Jens Cajuste che ha avuto un infortunio muscolare ieri e si aspetta la diagnosi sul rientro. Resta a Napoli solo Natan che fa lungo recupero dall'infortunio.

Partito con la squadra anche partenopea anche Piotr Zielinski, anche per ovviare alle assenze in mezzo al campo. Ma la trasferta araba sarà l'occasione per il polacco per decidere in via definitiva se accettare il rinnovo del contratto con il suo attuale club, che chiede di scendere dai 3,5 milioni all'anno attuali, oppure rompere definitivamente gli indugi e sposare la causa dell'Inter. Beppe Marotta, come affermato anche ieri, è alla finestra...

