La ferita è chiusa: la sconfitta di giovedì al Franchi ha trovato pronta replica quattro giorni dopo col successo per 2-1 col quale l'Inter batte la Fiorentina e compie un passo deciso in avanti nella corsa per il titolo, approfittando del mezzo passo falso del Napoli di ieri con l'Udinese. Vittoria legittima, magari anche con un po' di sofferenza, in un match fortemente condizionato dalla direzione di gara alquanto opinabile dell'arbitro Federico La Penna. Che assegna un corner generoso dal quale nasce l'autogol di Marin Pongracic, poi concede un rigore alquanto dubbio ai viola quasi a mo' di compensazione che vale il pareggio di Rolando Mandragora. Ma nella ripresa, è buono come il pane lo stacco di Marko Arnautovic che salta sulla testa di Luca Ranieri e trova la rete del 2-1 definitivo, difeso con tenacia ma con la possibilità di allungare. Finisce con un successo prezioso, che vale il meno uno dalla vetta della classifica.

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-1

MARCATORI: 28' Pongracic (I, aut.), 44' Mandragora (F, rig.), 51' Arnautovic (I)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (65' 59 Zalewski); 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu (46' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (65' 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram (26' 8 Arnautovic, 77' 99 Taremi), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA: 43 De Gea; 22 Moreno (67' 44 Fagioli), 5 Pongracic, 6 Ranieri, 21 Gosens; 8 Mandragora (80' 10 Gudmundsson), 24 Richardson (62' 32 Cataldi); 2 Dodò, 9 Beltran (67' 17 Zaniolo), 65 Parisi (62' 90 Folorunsho); 20 Kean.

In panchina: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 10 Gudmundsson, 23 Colpani, 27 Ndour, 63 Caprini.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Scatragli - Moro. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Meraviglia. Assistente VAR: Fabbri.



Note

Spettatori: 67.484

Ammoniti: Inzaghi (I), Palladino (F), Mkhitaryan (I), Richardson (F), Calhanoglu (I), Kean (F), Zalewski (I)

Corner: 7-2

Recupero: 1*T 2', 2°T 4'.

94' - FISCHIA LA PENNA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER BATTE LA FIORENTINA PER 2-1 E AVVICINA IL NAPOLI A MENO UNO!!!

94' - Zielinski recupera un pallone, serve Taremi che calcia trovando una ribattuta sulla quale si avventa il polacco il cui tiro è bloccato da De Gea.

93' - Fallo di Dodo su Lautaro, Inter che respira.

92' - Carica di Taremi su Folorunsho, punizione viola.

90' - Assegnati quattro miniuti di recupero. Azione confusa in area nerazzurra, conclusa col tiro di Gosens alle stelle.

89' - Uscita palla al piede di Zaniolo che viene fermato efficacemente da Zalewski e Barella che prende anche fallo.

88' - Anche Barella prova dalla distanza, anche lui senza impensierire l'ex United.

87' - Prova la botta da fuori Carlos Augusto, De Gea respinge.

86' - Barella va di potenza e subisce fallo, punizione Inter.

85' - Tiro di Zaniolo che finisce fuori, viola che protestano per una deviazione.

84' - Fallo su Zaniolo di Zalewski, punizione pericolosa per la Fiorentina.

83' - Fiorentina che attacca, nerazzurri ora chiusi all'angolo.

80' - Ultimo cambio per Palladino: Gudmundsson rileva Mandragora.

79' - Kean si lancia in contropiede seminando Barella che per fermarlo ricorre al fallo da ammonizione.

78' - Zielinski lancia Zalewski che semina tutti e calcia un diagonale al veleno deviato in corner.

77' - Esce Arnautovic, al suo posto Taremi.

75' - Fiorentina che prende fiducia, tiro di Gosens dalla lunetta e palla fuori.

74' - Mandragora tenta l'imbucata, Acerbi salva. Inter ora in difficoltà.

73' - Cross di Arnautovic troppo lungo per Zalewski, pallone fuori e l'austriaco recrimina.

70' - Proprio Zalewski viene ammonito per un fallo su Dodò.

70' - Zalewski riesce a raccogliere un pallone servito da destra, poi però nel tentativo di saltare l'uomo si incarta e manda la palla sul fondo.

69' - Kean imbeccato bene da sinistra ha sulla testa una buona occasione, ma colpisce debolmente: parata facile di Sommer.

66' - Nella Fiorentina dentro Fagioli e Zaniolo, fuori Moreno e Beltran.

66' - Brutta entrata su Zielinski, cartellino giallo per Kean.

65' - Inzaghi cambia ancora: fuori Mkhitaryan per Frattesi, Zalewski rileva Bastoni.

63' - Ancora Lautaro arriva su un corner, ma non riesce a inquadrare la porta.

62' - Lautaro vede campo liberi e parte lancia in resta, il suo tiro viene deviato in corner. Nella Fiorentina, Richardson viene rilevati da Cataldi e Folorunsho entra al posto di Parisi.

60' - Carlos Augusto trattiene nettamente Richardson, La Penna fischia fallo ma non estrae un giallo legittimo.

57' - Calcia Barella, conclusione che sibila vicinissima all'incrocio dei pali.

56' - Bastoni punta la porta, tenta un dribbling e viene atterrato sulla lunetta. Pericolosa punizione per l'Inter.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Grande cross di Carlos Augusto che trova pronto al centro dell'area Arnautovic. Stacco imperiale a prendere un piano a Ranieri e colpo di testa che lascia di sale De Gea.

52' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCC!!!

51' - Numero di Mkhitaryan che poi serve Lautaro che ha il tempo di girarsi e tirare, palla di poco alta.

50' - Kean manda per le terre Acerbi, poi ha qualcosa da ridire all'arbitro.

47' - Arnautovic prova la deviazione in porta sul coross di Mkhitaryan, parata di De Gea.

----

21.49 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.48 - Ufficializzato un solo cambio: fuori Calhanoglu, dentro Zielinski.

21.47 - Squadre che rientrano in campo per la ripresa. Sono 67.484 gli spettatori presenti.

21.46 - Asllani toglie la tuta, è pronto ad entrare. Indicazioni anche per Zielinski.

21.40 - Arriva il primo referto a caldo per Marcus Thuram, uscito al 26esimo del primo tempo per far posto a Marko Arnautovic: si tratta di contusione alla caviglia sinistra.

HALFTIME REPORT - La direzione di gara di La Penna condiziona fortemente l'andamento di questo primo tempo: molti dubbi sul fronte viola per il calcio d'angolo dal quale nasce l'autogol di Marin Pongracic, decisamente opinabile il rigore assegnato a fine frazione ai gigliati per un presunto mani di Matteo Darmian. Due minuti di recupero non giocati ma nonostante ciò la segnalazione del recupero viene rispettata alla lettera. Finisce in parità un primo tempo che vede i nerazzurri protagonisti, con la Viola che pesca dal mazzo l'inatteso jolly del rigore di Rolando Mandragora a ridosso del duplice fischio.

-----

47' pt - Si chiude un recupero praticamente non giocato con Barella fermato in una proiezione offensiva: squadre a riposo sul punteggio di 1-1. Un nervosissimo Calhanoglu ammonito per proteste.

46' pt - Scintille in campo dopo un fallo fischiato a favore della Fiorentina, Bastoni e Barella i più attivi.

46' pt - Iniziati i due minuti di recupero.

44' - Dal dischetto va Mandragora.... La Fiorentina pareggia, spiazzato Sommer!

43' - Lungo consulto col VAR Meraviglia, poi La Penna va all'on field review. E poi assegna calcio di rigore.

41' - Veementi proteste della Fiorentina, che reclamano per un mani in area di Darmian.

40' - Affondo di Dodò sulla destra, Pavard concede il primo corner ai viola.

39' - Primo giallo anche per la Fiorentina: Richardson atterra Calhanoglu, La Penna non può esimersi dall'estrarre il giallo.

37' - Intervento rude di Moreno su Calhanoglu, La Penna non interviene.

36' - Cartellino giallo per Mkhitaryan, reo di aver atterrato Mandragora.

35' - Punizione da poco oltre metà campo per la Fiorentina, Mandragora sbaglia tutto servendo un pallone impossibile per Gosens.

32' - Doppia ammonizione per Inzaghi e Palladino da parte di La Penna.

31' - Lautaero apre per Arnautovic che guadagna l'area e calcia, De Gea apre il compasso e respinge.

IL GOL DI LAUTARO: Su calcio d'angolo, il Toro colpisce di testa e forse anche con l'aiuto di Pongracic manda il pallone nella porta di De Gea. Proteste viola per l'assegnazione del corner, un dirigente viola si avvicina addirittura alla panchina di Inzaghi.

28' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

27' - Attenzione, esce Marcus Thuram: al suo posto dentro Arnautovic.

24' - Dopo il palo, anche la traversa salva De Gea sul colpo di testa di Lautaro. Lo spagnolo blocca poi il tentativo di tap-in di Thuram.

23' - Kean prova il numero su Acerbi che però gli strappa via pallone e pure un fallo.

21' - Occasionissima per Carlos Augusto: da corner dalla destra, Acerbi non arriva sulla spizzata ma il brasiliano interviene in spaccata mandando palla fuori dopo aver pizzicato il palo.

20' - Thuram cade in area viola, La Penna non ravvisa gli estremi per intervenire.

17' - Primo squillo della Viola: conclusione dalla distanza di Richardson parato però facilmente da Sommer.

16' - Fiorentina che gioca già col cronometro, San Siro non gradisce.

14' - Cosa si stava inventando Barella! Sul lancio di Carlos Augusto, il 23 nerazzurro va in bicicletta e colpisce col sinistro mandando palla fuori di un nulla.

13' - Si guadagna una punizione Thuram, che ha resistito all'assalto di ben tre avversari.

11' - Pasticciano nella loro area due difensori della Fiorentina, De Gea evita l'anticipo di Thuram spazzando.

9' - Cross fuori misura di Bastoni che termina fuori dall'altro lato. Gosens se la prende comoda...

8' - Calhanoglu vede spazio davanti a sé e prova la botta da fuori, tiro forte ma centrale parato da De Gea.

7' - Barella ripiega alla grande su Kean che aveva recuperato un pallone, poi alleggerisce su Sommer guadagnando gli applausi di Pavard.

6' - Ancora Darmian in mezzo, palla questa volta impossibile da afferrare per Thuram e Lautaro.

5' - Darmian attento in copertura, evita che Dodo si involi in area servendo Sommer.

4' - Lautaro ha iniziato alla grande, il Toro guadagna il primo corner del match.

1' - Subito Lautaro! Lancio di Darmian dalla destra col Toro che arriva sulla traiettoria e di prima intenzione calcia mandando la palla fuori di un soffio.

-----

20.45 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.43 - Lautaro e Ranieri davanti a La Penna per il sorteggio.

20.42 - Inter e Fiorentina guadagnano il centro del campo.

20.39 - Sulle tribune di San Siro anche l'ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, oltre a Cristian Chivu.

20.31 - Rientra anche l'Inter, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

