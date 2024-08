La resistenza di Waldemar Kita di fronte alle offerte dell'Inter basterà al Nantes per riuscire a trattenere Nathan Zézé? Non è detto. Il difensore franco-ivoriano è annunciato titolare per questa stagione insieme a Jean-Charles Castelletto e vanta anche un contratto fino al 2028, però i Canaris devono fare i conti con quella che è la volontà del giocatore, che anche nonostante la presenza di club della Premier League sulle sue tracce pare fortemente tentato dalla prospettiva di vestire il nerazzurro, e soprattutto con quella che è la loro problematica situazione finanziaria.

Come ricorda Foot01, il Nantes, che potrebbe perdere anche un altro giovane talento difensivo come Bastien Meupiyou, inseguito dal Wolverhampton, è sostanzialmente bloccato dalla DNCG, l'organismo che controlla i conti dei club professionistici transalpini, che ha limitato le mosse durante questa finestra di mercato. Per il club della Loira, si preannuncia una fine sessione alquanto turbolenta...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!