Il sorteggio del Mondiale per Club è ormai alle porte, con appuntamento annotato sul calendario per giovedì 5 dicembre alle ore 19 italiane. Nelle scorse ore la FIFA ha ufficializzato le quattro fasce e reso noti tutti i criteri che verranno utilizzati (RILEGGI QUI). L'Inter è stata inserita nella seconda fascia, composta solo da squadre europee e divise con la prima in base al ranking:

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

C'è comunque un dettaglio da non sottovalutare che riguarda i nerazzurri e la Juventus, le due italiane che prenderanno parte al torneo negli Stati Uniti: l'Inter eviterà le big europee, mentre i bianconeri ne incontreranno sicuramente una. Quattro degli otto gruppi saranno infatti composti da due squadre europee, ma va ricordato che i club della stessa nazione non potranno essere sorteggiati nello stesso girone (quindi, niente Derby d'Italia). L'importante precisazione fatta dalla FIFA sul sorteggio inerente la FASCIA 2 riguarda il fatto che "le squadre UEFA 5-8 nel ranking saranno sorteggiate in gruppi con le squadre CONMEBOL 1-4, mentre le squadre UEFA 9-12 saranno sorteggiate in gruppi con le squadre UEFA 1-4".

Il settimo posto occupato nel ranking (la Juventus è invece undicesima) rende quindi l'Inter già sicura di evitare le quattro big europee della FASCIA 1 (ovvero Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG, una delle quali incontrerà la banda di Motta). I nerazzurri se la vedranno invece sicuramente con una big sudamericana, quindi una tra Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Se l'urna dovesse accoppiare i ragazzi di Inzaghi a una squadra brasiliana o argentina, allora dalla FASCIA 3 l'Inter eviterebbe automaticamente anche squadre come Botafogo (nel caso di accoppiamento con una squadra brasiliana della FASCIA 1) e Boca Juniors (nel caso di accoppiamento una squadra argentina della FASCIA 1).

