Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la FIFA ha ufficializzato la composizione delle quattro urne dalle quali giovedì verranno sorteggiati gli otto gironi della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre in programma la prossima estate negli Stati Uniti. È definitivo l'inserimento di Inter e Juventus nella Pot 2, composta esclusivamente da squadre europee. Questa la composizione delle varie fasce:

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo

FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, Seattle Sounders, Inter Miami, Auckland City, MamelodiSundowns, Pachuca.

La Federazione internazionale spiega come verrà eseguito il sorteggio in un comunicato dove vengono precisati anche i vari vincoli.

- Nessun gruppo può presentare più di una squadra della stessa confederazione. Ciò si applica a tutte le confederazioni, eccetto la UEFA (Europa), che sarà rappresentata da 12 club al torneo. Pertanto, quattro degli otto gruppi presenteranno due club europei.

- Per l'assegnazione dei rispettivi gironi alle squadre della fascia 1 verrà applicato il principio di assegnazione a coppie basato sulla classifica della confederazione.

- Altre limitazioni imporranno che i club che appartengono alla medesima confederazione non potranno essere raggruppati insieme e tutti i club della fascia 1 saranno assegnati alla prima posizione del girone in cui sono stati estratti.

- Inoltre, per motivi di programmazione, entrambi i club degli USA, Inter Miami CF e Seattle Sounders FC, saranno automaticamente assegnati alla quarta posizione, rispettiva,ente nei gruppi A e B. L'Inter Miami CF giocherà la partita di apertura del torneo all'Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders apriranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle, subito dopo.

Il programma completo delle partite, comprendente lo stadio e l'orario di inizio di ogni incontro, sarà finalizzato e pubblicato una volta effettuato il sorteggio, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui criteri sportivi e incentrati sui giocatori, tifosi locali e in trasferta e considerazioni sulla trasmissione televisiva globale.

