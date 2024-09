La prima e attesissima edizione del Mondiale per Club, in programma negli USA nell'estate 2025, sta incontrando più di una problematica sulla sua strada. Dopo le perplessità sull'eccessivo numero di partite stagionali per i calciatori e il dubbio sulle scadenze dei contratti, ora l'allarme riguarda la copertura televisiva.

Secondo The Athletic il presidente della FIFA, Gianni Infantino, deus ex machina di questa competizione, sta cercando in tutti i modi di trovare la quadra definitiva e, in tal senso, ha organizzato una riunione d’emergenza con dirigenti delle tv a livello globale per suscitare interesse nel torneo.

Ad oggi, a nove mesi dal kick-off, la FIFA non ha ancora annunciato emittenti, sedi ospitanti, centri di allenamento, sponsor e premi per la partecipazione e i club partecipanti, tra cui l'Inter, non sanno ancora quanto incasseranno dal loro coinvolgimento e i 50 milioni di dollari garantiti sembrano molto difficili da raggiungere. A peggiorare la situazione anche il fallimento delle trattative tra la FIFA e Apple per un accordo di streaming globale, da cui scaturisce il bisogno urgente di trovare broadcaster internazionali disponibili a trasmettere il Mondiale per Club. Impresa non semplice, perché l'assenza di squadre importanti come Milan, Barcellona, Manchester United e Liverpool ha privato il torneo di una parte di interesse da parte delle emittenti. Inoltre, non è ancora certa la presenza dell'Inter Miami di Leo Messi e mancherà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Nel tentativo disperato di placare i club europei, Infantino ha chiesto l’aiuto del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, che è anche presidente della European Club Association (ECA). La FIFA ha deciso di coinvolgere i club in questo processo e lo ha annunciato nel comunicato relativo al bando per la vendita dei diritti.

In stallo anche le trattative con gli sponsor, che non considerano il Mondiale per Club un extra rispetto ai contratti già firmati per gli altri tornei FIFA.