Per Piotr Zielinski arriva l'investitura da parte del nuovo compagno di squadra Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, impegnato ieri a Dortmund nella partita di addio al calcio di Lukasz Piszczek e Jakub Błaszczykowski, ha parlato ai microfoni di TVP Sport del giocatore polacco arrivato dal Napoli esprimendo belle parole: "Piotr è un grande giocatore. Sono felice di averlo perché ci farà molto bene. Penso che sarà importante per noi, ne sono sicuro. Le sue capacità si vedono in allenamento, si vede. Gli auguro buona fortuna e che ci aiuti a vincere qualche trofeo".

Mkhitaryan ha anche parlato dei suoi ex compagni al BVB protagonisti della giornata del Signal Iduna Park: "Ho molti ricordi con Kuba e Lukasz. Due grandi ragazzi e grandi giocatori. Auguro loro tanta felicità per il futuro. Sono stato felice di essere invitato qui e di poter giocare nuovamente in questo stadio in un'occasione del genere. Questo evento sarà per me un bel ricordo".

