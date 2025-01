Medhi Taremi favorito per una maglia da titolare al fianco di Lautaro domani pomeriggio a Venezia. Nonostante il recupero di Thuram, Simone Inzaghi sembra deciso alla vigilia della partita che mette in palio tre punti pesantissimi. Sarebbe la seconda maglia da titolare, dopo Inter-Lecce, per lui.

Taremi ha sfruttato al meglio il piccolo problema accusato dal compagno di reparto in Arabia, collezionando 45 minuti contro l'Atalanta e 90 contro il Milan. Nonostante la rimonta dolorosa rimediata nella finale di Supercoppa contro i rossoneri, Taremi è risultato essere uno dei positivi. Assist per l'1-0 di Lautaro e gol del momentaneo 2-0 al termine di un'azione davvero da fuoriclasse: scatto sulla linea del fuorigioco, aggancio di qualità e freddezza davanti a Maignan con la palla spedita a fil di palo.

Ma non solo. Taremi è stato capace di legare il gioco e di muoversi bene alle spalle del centrocampista rossonero, creando diverse occasioni da gol, non sfruttate poi dalla squadra. E allora è giusto che Inzaghi gli dia continuità. Taremi in Serie A ha collezionato fin qui solo 244 minuti e 12 presenze, in Champions League è sempre partito titolare e il rendiemnto complessivo è fermo ora a quota 485 minuti. Il doppio di quanto collezionato in Italia. Certo, rinunciare a Thuram o Lautaro è sempre difficile, ma Taremi deve essere sfruttato anche in campionato. Ha caratteristiche diverse da loro, ma l'ex Porto ha bisogno di giocare per assimilare i concetti di gruppo, per trovare fiducia e continuità. E chissà che proprio a Venezia non possa arrivare anche il suo primo gol in Serie A.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!