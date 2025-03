Il buon feeling tra le dirigenze, le operazioni di mercato concluse degli anni e tutto il corollario della sintonia tra club, per una sera, va in archivio. Perché l’Inter stasera si gioca un pezzo di corsa per lo Scudetto in casa della temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini e Beppe Marotta, presidente del club nerazzurro, arrivato in postazione DAZN dentro il Gewiss Stadium sottolinea l’importanza della gara di questa sera:

Lottate per tutte le competizioni, lei è d’accordo con Inzaghi che si parla troppo poco dell’impresa stagionale?

“Sì, poi quando non c’è il risultato positivo le critiche vengono esasperate. Bisogna trovare un equilibrio, poi da professionisti quali siamo dobbiamo abituarci a ricevere queste critiche e trasformarle in motivazioni vincenti. D’altronde rappresentiamo una società blasonata che ha obiettivi importanti”.

Vincere un campionato senza vincere scontri diretti è un po’ un problema. Stasera è importante psicologicamente per l’Inter?

“Sì. Ripetersi l’anno dopo è più difficile che vincere il campionato, e non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico. Ciò che conta è l’approccio alla gara, anche stasera il modo in cui sarà valutata la gara depone per un finale di campionato in un modo piuttosto che un altro. Lo considero un esame da superare contro una squadra molto forte, che merita la classifica che ha e che ha grandi chance per arrivare fino in fondo e vincere lo Scudetto. È una nostra concorrente, così come il Napoli”.

Che impresa è dal punto di vista del calcio italiano questa dell’Atalanta, espressione di una città da 120mila abitanti? E quanto fa bene al sistema calcio?

“Il suo posizionamento attuale è frutto non del caso ma di una logica vincente degli anni. Verona e Cagliari sono esperienze vincenti che però non si sono ripetute, mentre l’Atalanta lo fa in Italia e all’estero. Questa non è casualità, è un modello vincente fatto di competenza e grande passione che ha nella risposta del pubblico lo strumento più vincente”.

