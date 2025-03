Prima del fischio d'inizio di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport a pochi istanti dall'imminente match di San Siro. Si parte dalla notizia delle presentazione del documento al Comune di Milano per la realizzazione del nuovo stadio insieme al Milan: "Dovevano essere definiti dei cavilli legali tra le due società e sono stati risolti, abbiamo depositato la proposta di acquisizione con soddisfazione. È un atto molto importante, i club contribuiranno allo sviluppo della città. È un qualcosa di straordinario. Da parte nostra è stata importante la determinazione di Oaktree che ha ritenuto subito importante focalizzare l'attenzione su questo asset nel rispetto della città, del club e dei nostri spendidi tifosi".

Esiste ancora l'opzione di ristrutturare San Siro o ci sarà uno stadio nuovo?

"No, ci sarà uno stadio nuovo che sia un po' nel rispetto dei target degli stadi moderni. In Italia questo rappresenta ancora un gap rispetto agli altri club d'Europa, noi a Milano cerchiamo di dare il via a quello che può essere un input che riguarda tanti club di Serie A. Il Governo ha promesso che nominerà quanto prima un commissario ad hoc, per cui io da dirigente sono fiducioso che finalmente possiamo avviare un percorso importante per il calcio italiano".

Cosa avete voluto trasmettere alla squadra per non sottovalutare la partita?

"La squadra ha raggiunto un livello di consapevolezza per affrontare le difficoltà che ci sono, come sabato con il Monza. Stasera non dobbiamo cullarci sul risultato dell'andata, sappiamo che la Champions è competitiva e ci partecipano squadre di alto livello. Dobbiamo avere il giusto rispetto ma anche la convinzione di passare il turno".

Può essere Nico Paz un nome che vi piace per l'anno prossimo?

"Ho letto questo accostamento mediatico. In premessa dobbiamo dire che il giocatore è di gestione del Como con il diritto di recompra del Real, quindi è un percoso abbastanza difficoltoso. In secondo luogo è un ottimo giocatore però dobbiamo dare atto che abbiamo la rosa competitiva e che siamo concentrati sulle competizioni di questi mesi. Sul mercato entreremo nel vivo più avanti".

Ha già visto Van Persie? Pare che sia stato vicino alla sua Juve...

"Posso confermare, eravamo vicini e poi ha scelto un'altra strada e noi abbiamo intrapreso un altro percorso. Era un grande campione in quel momento".

