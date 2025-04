Mattinata speciale, quella che precede la sfida di campionato tra Inter e Cagliari. All’interno della sala Executive di San Siro, viene infatti presentato il trofeo del Mondiale per Club FIFA, arrivato ieri a Milano e che oggi sarà anche a disposizione dei tifosi che lo potranno ammirare all’interno del museo. È Beppe Marotta, presidente dell’Inter, a prendere per primo la parola dal palco: "Sono felice di avervi qui per presentare questo evento unico, con l'auspicio di poter alzare questo trofeo prestigiosissimo e bello, proprio per testimoniare quello che è il torneo calcistico più importante al mondo. Oggi abbiamo per la prima volta la possibilità di conoscere questo trofeo. Vi do il benvenuto, sarà una giornata molto ricca".

Dopodiché, viene alzato il velo sul trofeo e Marotta prosegue nel suo talk con Zanetti e Ricci:

Cosa significa partecipare al Mondiale per club?

"Per noi è motivo di orgoglio, un premio per la professionalità mostrata dalla squadra e anche da chi lavora dietro le quinte. Siamo soddisfatti ma abbiamo anche le forti motivazioni per ben figurare".

Come vi preparate al Mondiale, dove siete arrivati da primi nel ranking UEFA?

"Questo fatto è un altro motivo di grande orgoglio. Poi sarà un appuntamento importante a livello sportivo, di sicuro anacronistico perché viene giocato a cavallo tra due stagioni. Ci troveremo a gestire un lasso di tempo inedito, dove tutto lo staff e la società dovranno produrre nuove energie per arrivare ad uno stato psicofisico di alto livello".

Il campionato italiano è ritenuto fanalino di coda in Europa, ma l'Inter è tra le squadre più temute in assoluto. Vuol dire che il nostro calcio è ancora tra i migliori?

"Assolutamente sì. Il Made in Italy a livello di calciatori e allenatori è sempre ad alti livelli. Il calcio poi è fenomeno di aggregazione, e questa coppa ne è l'apice. Alzare questa coppa è un sogno, i sogni si avverano a volte. Abbiamo la volontà assoluta di vincere; tanto dipende dalle motivazioni che hai. In Italia non siamo vincenti per caso, ma perché ce lo siamo meritati col lavoro".

Una battuta aggiuntiva?

"Siamo orgogliosi di partecipare a questo torneo e vogliamo dare il massimo per i nostri tifosi. Le nostre performance in ambito sportivo sono state le migliori in Italia negli ultimi cinque anni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!