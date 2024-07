C'è anche SportMediaset tra le emittenti che hanno intercettato ieri Beppe Marotta a Giardini Naxos, in provincia di Messina, dove il presidente dell'Inter è stato uno degli ospiti del ciclo di convegni 'Thinkingreen'. Ad inizio intervista il numero uno del club nerazzurro viene incalzato sulla lotta al prossimo scudetto: "È chiaro che la griglia delle pretendenti allo scudetto è sempre composta dalle stesse società, quindi da quelle che si sono piazzate nelle prime posizioni nell'ultimo anno. Quest'anno è arrivato un po' in ritardo, ma in modo autorevole metterei anche il Napoli".

Cabal è andato alla Juve, l'Inter virerà su un altro obiettivo?

"Noi non abbiamo proseguito il nostro interessamento su questo profilo per valutazioni interne nostre e abbiamo preferito fermarci. Abbiamo un organico già altamente competitivo, non possiamo dimenticare che confermare il 90% della squadra e mettere tre pedine importanti come Zielinski, Taremi e Martinez rappresentano una garanzia importante per quelli che sono i nostri obiettivi della stagione".

La trattativa per Gudmundsson è ancora aperta?

"No, onestamente non abbiamo mai trattato perché in questo momento il settore offensivo dà garanzie ed è numericamente congruo. In questo momento stiamo fermi così, non abbiamo assolutamente nessun tipo di esigenze".

Dumfries rinnoverà?

"Spero e penso di sì".

