Marcus Thuram torna a calcare il campo di San Siro con la maglia della Francia, con la quale questa sera sfiderà l'Italia nella gara valida per l'ultima giornata del girone di Nations League. Un ritorno davanti ad un pubblico, quello di Milano specie sponda nerazzurra, che ne ha fatto un vero e proprio beniamino in queste due stagioni. Il quotidiano francese L'Equipe ha raccolto l'opinione sul giocatore nerazzurro di Beppe Marotta, che ha sottolineato l'importanza della figura del padre Lilian per la crescita del figlio: "Marcus è un giovane con solidi principi morali, perché ha integrato i valori e l'educazione trasmessi dal padre, che ho avuto modo di conoscere personalmente. È molto espansivo, quindi è evidente la sua cordialità e facilità nel creare rapporti. Lilian è stato una grande professionista, ma soprattutto un grande uomo. Ha instillato nei suoi figli valori umani molto importanti, che lo percepiscono come una guida sicura per la loro carriera".

Marcus, però, ha saputo costruire la propria strada grazie “alla sua tenacia, alla sua determinazione e alla sua voglia di mettersi al servizio della squadra", sottolinea ancora Marotta.

