Mercato finito da un paio di giorni e testa al campionato che oggi mette l'Inter davanti ad una prova del nove iniziale che può dire parecchio: il derby di Milano contro i cugini, campioni d'Italia. A parlare dei temi attuali che riguardano la Beneamata è l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta a DAZN prima del fischio d'inizio di Milan-Inter: "Sicuramente è una partita molto importante perché si sa che quando si gioca un derby non bisogna mai guardare la posizione in classifica bensì il contesto. Le emozioni e le motivazioni sono particolari. In un contesto di calendario fitto i grandi club sono comunque abituati quindi lo affrontiamo come sempre”.