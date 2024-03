Poco prima dell'inizio di Atletico Madrid-Inter, Beppe Marotta si presenta ai microfoni di Sky per parlare del match del Civas Metropolitano.

Quanto ci tenete ad andare avanti in Champions?

"Logico che un club importante e blasonato come l'Inter debba partecipare alle competizioni con l'obiettivo di andare più avanti possibile. Oggi abbiamo un avversario spigoloso davanti in un contesto altrettanto difficile. Sappiamoi come loro in casa ottengono vittorie in continuo. Ma i giocatori sono preparati e sono ottimista in funzione di una bella partita e di un buon risultato".

Oggi Camano è stato in hotel da voi, le cose sembra stiano procedendo in un clima positivo.

"Sì, alla base c'è la convinzione di entrambe le parti di continuare il rapporto esistente, è indiaspensabile e di buon auspicio per il futuro. Soprattutto considerando che Lautaro non è solo cresciuto ma è anche il nostro capitano, è amato dai tifosi, lui ama stare a Milano e nell'Inter e credo non ci sraanno problemi, se non quelli di dare priorità ai traguardi imminenti che ci aspettano".

Quando vedremo Zhang gioire in tribuna?

"Sono situazioni a cui non so dare risposte, spero prestissimo.Con Steven ci confrontiamo in video conference spessissimo e ci è vicino. Speriamo di averlo con noi perché la sua presenza è un valore aggiunto per noi, è un ragazzo che vive il ruolo con tantissimo coinvolgimento. Per cui siamo fieri e contenti di averlo con noi".

Sembra che l'Inter oggi pensi alla Champions come primo obiettivo, è così?

"Diciamo che abbiamo la possibilità di avere una rosa fatta di giocatori non solo bravi ma anche di qualità. Giusto che ponderi l'utilizzo. Se a Bologna ha scelto in un modo aveva le sue ragioni. Non parlerei di un'Inter dipendente da certi giocatori ma di titolari e co-titolari. Un gruppo di 24 giocatori che meriterebbero di giocare sempre. Ma siccome le competizioni sono ravvicinate e stressanti e ci sono anche le Nazionali, mi pare che Inzaghi stia utilizzando al meglio il turn over".

La società a inizio stagione ha fissato una gerarchia di traguardi? Nel mentre è stata cambiata?

"Noi abbiamo un obbligo, quando partecipiamo dobbiamo raggiungere il massimo. Dipende da noi ma anche dagli avversari. oggi siamo impegnati in due competizioni importanti, campionato e Champions, tornei di alto livello. Non cerchiamo solo di onorarli al meglio ma anche di massimizzare quello che potrebbe essere il risultato finale. Una cosa preventivata da inizio stagione".