Non sarà una serata facile, per l'importanza della posta in palio specie sul fronte blaugrana ma anche per l'atmosfera bollente che attende l'Inter in questa serata di Champions League contro il Barcellona. Dal prato del Camp Nou, Beppe Marotta, ad sport del club nerazzurro, presenta questa gara cruciale per il destino europeo delle due contendenti ai microfoni di Prime Video, broadcaster esclusivo del match:

Com'è andato il pranzo coi dirigenti del Barcellona? Si avverte questo senso di finale?

"C'è la giusta tensione da parte delle due squadre. Stasera è una partita importante per entrambe, ma il rapporto con Joan Laporta col quale sono legato da un vincolo di amicizia lungo nel tempo è cordiale. Sono stati molto premurosi nei nostri confronti".