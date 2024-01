Vincent Mannaert, amministratore delegato del Bruges, ha parlato ai microfoni di The Athletic rivelando alcuni dettagli del trasferimento all'Inter di Tajon Buchanan. Partendo da un preambolo legato all'esperienza in Qatar: "Se il Canada non fosse stato ai Mondiali, il trasferimento avrebbe potuto essere diverso", ha spiegato Mannaert, aggiungendo che l'Inter ha pagato una commissione di trasferimento di 8,5 milioni di euro, una somma che potrebbe salire tra 10 e 11 milioni di euro a seconda di alcuni bonus legati ai risultati. Il dirigente del club fiammingo ha confermato che l'ex squadra della MLS di Buchanan, i New England Revolution, riceveranno il 10% della somma incassata dal trasferimento. Poi si passa ad una descrizione del calciatore: "È velocissimo e fortissimo, ha tanta voglia di vincere. Il principale punto di sviluppo è stato il lato tattico e la connessione con i compagni di squadrìa. Cercava di vincere ogni duello uno a uomo senza essere realmente connesso agli altri 10 giocatori della sua squadra. È stata una sfida per noi. Avevamo bisogno di legarlo al resto del gruppo e aiutarlo a imparare a leggere i giochi. Il momento in cui si è aperto all’integrazione di tutte quelle informazioni è stato il momento in cui è esploso".

Mannaert ha anche svelato come e quando l'Inter è tornata a farsi sotto per il giocatore canadese: "L'interesse dell’Inter è diventato molto attivo nell’ultimo mese. Quando c’è un contatto diretto da club a club, allora la questione diventa seria. Squadre come l'Inter e altri top team sanno come lavoriamo. Ad un certo punto, il ds dell'Inter Piero Ausilio si è limitato a organizzare un contatto tra noi e ha espresso la sua disponibilità a negoziare e la sua ambizione di portare a termine l’affare". Buchanan, mantenuto un atteggiamento professionale nonostante la delusione per non essersi trasferito in estate: "Tajon era, ovviamente, un po' deluso perché la finestra estiva non ha portato un cambiamento. Ma negli ultimi sei mesi si è comportato in modo molto professionale. Siamo molto chiari con profili come Tajon. L'obiettivo era trasferirlo in una grande lega. E dirlo toglie molto stress perché questo approccio aiuta a evitare conflitti tra noi giocatori. Vogliamo che se ne vadano con una nota positiva perché fa parte del nostro modello di business”.

