Lieven Maesschalck, il noto fisioterapista belga al quale si rivolgono tutti i principali giocatori locali, parlando ai microfoni di Het Laatste Nieuws si è detto fiducioso circa la presenza di Romelu Lukaku agli imminenti Mondiali in Qatar: "Vedremo quale sarà la prognosi e poi decideremo se rimarrà in Belgio. Romelu ha molta esperienza e può farcela. Abbiamo già avuto i casi di Axel Witsel per l'Europeo e Vincent Kompany per la Coppa del Mondo. Quindi non è la prima volta e Romelu è abbastanza forte mentalmente da poter avere un posto. Se ci sarà alla prima partita il 23 novembre? Oggi non posso fare dichiarazioni in merito. Dobbiamo aspettare gli esami. Devo restare abbottonato".