Rivelazione importante da parte di Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce protagonista di un'ottima prima parte di stagione che gli è valsa l'interesse dei top club come l'Inter. E proprio a proposito dell'Inter, il giocatore albanese, intervistato nel corso del programma di SportNews 'Analuzy Kuqezi', ha rivelato che il suo agente ha avuto un contatto diretto proprio con Piero Ausilio: "Era a Tirana, ha incontrato Ausilio ed è rimasto parecchio tempo a parlare. Per me è una motivazione molto grande, non devo smettere di lavorare per andare all'Inter".

Come valuta la prospettiva di giocare con Kristjan Asllani, suo connazionale? "Mi adatto molto rapidamente. Asllani è più tecnico di me, ma faccio altre cose. Posso giocare con uno o due centrocampisti centrali, senza alcun problema". Infine, una promessa: "Se dovessi segnare un gol al Milan, torno a fare l'intervista con la maglia".

