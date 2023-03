Il cammino dell'Italia verso Euro2024 parte in salita. I campioni d'Europa in carica cadono nella prima giornata del Gruppo C di qualificazione contro l'Inghilterra, finalista proprio contro gli azzurri nella storica notte di Wembley.

I ragazzi di Southgate si portano in vantaggio al 'Maradona' dopo appena 13' con la zampata vincente di Rice, mentre il raddoppio arriva sul finale di tempo con il rigore realizzato da Kane. Al 56' scocca l'ora della prima gioia in Nazionale del chiacchierato Retegui, stella del Boca Juniors nel mirino dell'Inter e subito in rete all'esordio. Dall'80' gli inglesi sono costretti a giocare in dieci per il rosso (doppia ammonizione) sventolato in faccia a Shaw ma riescono a resistere, proteggendo il prezioso 1-2 finale.