Un'occasione persa per avvicinarsi alla Roma capolista, fermata dal Lecce poco prima dell'inizio del match contro il Verona. L'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta non va oltre l'1-1 contro un Hellas Verona che può tornare a sorridere dopo due ko consecutivi in campionato, ed è un pareggio che lascia qualche rammarico ai padroni di casa, anche se facendo la somma di quanto espresso dalle due squadre non fa una piega. Gara che vive di lampi, come il rigore trasformato da Giacomo De Pieri nel primo tempo o la rete trovata da Richi Agbonifo che al 53esimo trova davanti a sé non l'ottimo Matteo Cocchi ma Luka Topalovic e ringrazia timbrando il pareggio scaligero. Al quale l'Inter forse non risponde con la giusta dose di cattiveria agonistica, trovando però nelle occasioni create anche l'opposizione di un bravo Federico Magro che soprattutto su Daniele Quieto sfodera un paio di parate importanti. Solo un punto, quindi, nelle tasche nerazzurre, coi giallorossi che restano a +3.

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 1-1

MARCATORI: 31' De Pieri (I, rig.), 53' Agbonifo (V)

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 29 Topalovic (77' 4 Zanchetta), 14 Bovo (77' 9 Lavelli), 7 Berenbruch; 30 De Pieri (46' 18 Mosconi), 11 Spinaccè, 10 Quieto (85' 28 Romano).

In panchina: 21 Zamarian, 4 Zanchetta, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 16 Venturini, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani.

Allenatore: Andrea Zanchetta

HELLAS VERONA: 98 Magro; 5 Nwanege, 82 Corradi, 90 Nwachukwu (19' 2 Kurti); 7 Agbonifo, 26 Scharner, 4 Dalla Riva, 10 Pavanati (78' 8 Szimionas), 19 De Battisti; 20 Ajayi (67' 44 Philippe Mathis), 28 Luna (78' 92 Monticelli).

In panchina: 1 Ravasio, 6 Popovic, 21 De Rossi, 29 Vapore, 30 Jablonski, 70 Devoti, 78 Barry.

Allenatore: Paolo Sammarco.

Arbitro: Gauzolino. Assistenti: Nigri - Della Mea

Note

Espulso: Sammarco (all. Verona) al 94' per proteste

Ammoniti: Kurti (V), De Battisti (V)

Corner: 8-2

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Calligaris respinge la conclusione potente di Scharner. È l'ultima azione del match, poi fischia Gauzolino ed è rien ne va plus ad Interello! Rallenta la squadra di Zanchetta, dopo due sconfitte il Verona torna a casa con un punto prezioso.

95' - Il minuto in più può aiutare il Verona, che guadagna una punizione pericolosissima a ridosso dell'area per fallo su Agbonifo.

93' - Fuori misura il lancio per Cocchi, è rimessa per il Verona. Aggiunto un minuto di recupero ed espelle l'allenatore scaligero Sammarco per proteste.

92' - Spinaccè trova una bella conclusione che colpisce l'esterno della rete, ma l'attaccante era in fuorigioco sull'assist di Lavelli.

92' - Iniziato il recupero di tre minuti, tiro di Cocchi che termina alto.

90' - Romano mette in mezzo per Lavelli, anticipato da un difensore.

88' - Ancora un fallo ai danni di un giocatore del Verona, commesso da Romano.

87' - Dalla Riva trattenuto a metà campo, punizione e secondi preziosi per il Verona.

84' - Finisce la partita di Quieto, in campo Thiago Romano.

81' - Tiro di Quieto deviato, sarà corner per l'Inter.

78' - Cambia anche l'Hellas: fuori Pavanati e Luna, dentro Szimionas e Monticelli.

77' - Zanchetta pesca dalla panchina: fuori Topalovic e Bovo, in campo Zanchetta junior e Lavelli.

75' - Cocchi si divincola bene in area avversaria, poi calcia trovando pronto Magro.

74' - Palo di Agbonifo! Errore di superbia di Maye che perde palla in una posizione di campo delicata e perde palla, ripartenza gialloblu con palla tagliata per Agbonifo che calcia trovando il legno con la complicità di Calligaris.

73' - Match impantanato sui binari dell'equilibrio.

71' - Altro ammonito del match è De Battisti, che interviene in ritardo su Mosconi.

69' - Bovo serve di fatto un contropiede al Verona, bravo Topalovic ad evitare lo sprint di Agbonifo.

67' - Finisce la partita di Ajayi, al suo posto entra Mathis.

66' - Gioco fermo per i soccorsi proprio ad Ajayi. Zanchetta catechizza la squadra.

65' - Ottimo spunto del Verona, Ajayi non trova la porta da ottima posizione.

63' - Ancora Quieto contro Magro, ha ancora la meglio il portiere gialloblu sulla conclusione da posizione difficile dell'attaccante nerazzurro.

60' - Adesso è forcing Inter: Berenbruch prova la conclusione a giro trovando l'opposizione di un avversario.

57' - Gran punizione di Quieto, altrettanto degna di nota la risposta di Magro che manda in corner.

56' - Kurti rischia tantissimo atterrando Mosconi a ridosso dell'area, Guanzolino gli risparmia il secondo giallo.

53' - Pareggio del Verona con Agbonifo! Contropiede improvviso dei gialloblu, Pavanati lancia lungo trovando in area Agbonifo che approfitta della marcatura blanda di Topalovic e di testa sorprende Calligaris.

51' - Primo giallo del match per Kurti per proteste dopo fallo di Nwanege su Cocchi.

49' - Grande parata a terra di Magro che dice no al tiro di prima intenzione di Berenbruch sull'assist di Cocchi.

48' - Verona che perde palla, Inter che guadagna una rimessa laterale.

----

14.05 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

14.04 - C'è un cambio nell'Inter: Mosconi rileva De Pieri, autore del gol.

----

HALFTIME REPORT - Ci è voluto un episodio per sbloccare una gara oggettivamente brutta: il rigore causato dal portiere scaligero Magro e realizzato da Giacomo De Pieri vale il vantaggio momentaneo per un'Inter sin qui attenta e ordinata, che ha nel complesso le occasioni migliori pur nel quadro di un match con pochi picchi. Da segnalare l'ottima prova di Matteo Cocchi.

----

48' pt - Cross di Cocchi sul quale Spinaccè non arriva per un soffio. Su questa azione finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Verona.

45' - Saranno due i minuti di recupero, segnalati dal team manager nerazzurro Gatto.

44' - Fallaccio ai danni di Bovo il cui urlo si avverte in tutta la zona di Interello.

41' - Ajayi prova ad allungare per Scharner che però è fuori tempo e vede sfilare il pallone sul fondo.

36' - Ancora un giocatore fermo per un problema fisico, si tratta del capitano scaligero Dalla Riva.

35' - Stacca Re Cecconi in area gialloblu, l'impatto col pallone non è preciso e il centrale oltretutto commette anche fallo.

33' - Ancora Inter. Ottimo lancio di Topalovic per Berenbruch che costringe Magro alla deviazione in corner.

32' - Rischia l'Inter, Ajayi guadagna l'area ma viene fermato da Re Cecconi.

31' - Dal dischetto va De Pieri... GOL GOL GOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEERRR!!! De Pieri spiazza Magro, rigore perfetto e Inter avanti!! Primo gol in campionato dopo quello segnato alla Stella Rossa.

30' - Calcio di rigore per l'Inter. Spinaccè saluta tutti e se ne va in area, dove viene abbattuto da Magro in uscita.

26' - Duro colpo ai danni di Topalovic, che rimane a terra. Dopo l'intervento dello staff medico, lo sloveno torna in campo.

25' - Controllo e tiro di Luna su appoggio di Agbonifo, mura un difensore nerazzurro.

24' - Velleitaria conclusione di Dalla Riva, Calligaris guarda il pallone spegnersi sul fondo.

22' - Cross di Aidoo dalla destra sporcato e anticipato da Dalla Riva, l'Hellas riparte con Ajayi che prova a mettere in mezzo: Calligaris esce e anticipa Luna.

19' - Nwachukwu deve arrendersi, Sammarco fa entrare al suo posto Kurti.

18' - Magro butta il pallone fuori, Nwachukwu è a terra per un problema muscolare.

16' - Primo corner del match per il Verona.

15' - Riceve palla Bovo che vede un po' di spazio e calcia, pallone a lato.

11' - Occasione Inter! De Pieri guadagna il fondo a destra e riesce a crossare in area trovando Quieto che si coordina bene in sforbiciata mandando la palla fuori di poco.

8' - Sprint di Berenbruch che pianta un avversario poi mette un bel pallone per Topalovic che non controlla benissimo poi trova il tiro che viene rimpallato, prima della spazzata di Agbonifo.

7' - Cocchi taglia la strada ad Agbonifo lanciato in avanti, costringendo l'esterno gialloblu al fallo.

6' - Quieto prova a mettere un pallone in mezzo, ne nasce un tiro in porta che termina sul fondo.

5' - Bella trama offensiva dell'Inter, il cross di Topalovic viene allontanato dalla difesa.

4' - Intervento dei medici del Verona per soccorrere Corradi rimasto a terra dopo uno scontro con un avversario.

2' - De Battisti arriva di testa sulla lunga rimessa di Agbonifo, la sua conclusione non inquadra però la porta.

----

13.02 - Primo pallone del match per l'Hellas Verona: PARTITI!

13.01 - Si effettua il minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente della Federgolf Franco Chimenti.

13.01 - Berenbruch e Dalla Riva effettuano il sorteggio con l'arbitro Guanzolino.

13.00 - Inter e Verona entrano in campo in questo momento.

12.54 - Pochi minuti al calcio d'inizio. Zanchetta ripropone il tridente formato da De Pieri, Spinaccè e Quieto. Confermata la fiducia in difesa a Gabriele Re Cecconi.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!