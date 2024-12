L'Inter liquida la pratica Udinese senza troppi problemi e approda ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà la Lazio. I nerazzurri fanno tutto nel primo tempo quando Taremi, alla mezz'ora, serve ottimamente Arnautovic nel corridoio, sinistro che vale l'1-0. Raddoppio di Asllani direttamente su calcio d'angolo al 47' dopo che il gioco era rimasto fermo per circa 6 minuti per permettere i soccorsi a uno spettatore vittima di arresto cardiaco: eroico un medico in servizio a San Siro nel praticargli il primo soccorso. Da segnalare un rigore prima assegnato all'Inter per mano di Kabasele dopo appena 5 minuti e poi tolto all'on field review. I dubbi restano. Nella ripresa l'Inter controlla riuscendo anche a dosare le forze in vista dei prossimi impegni di campionato, fa entrare in campo anche Palacios e il giovane Aidoo, all'esordio in prima squadra. Due a zero e turno passato.

IL TABELLINO

Marcatori: 30' Arnautovic (I), 47' pt Asllani (I)

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 36 Darmian (50 Aidoo 88'), 31 Bisseck, 95 Bastoni (2 Dumfries 63'); 17 Buchanan (42 Palacios 74'), 16 Frattesi, 21 Asllani (20 Calhanoglu 63'), 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic (10 Lautaro 63'). A disposizione: 1 Sommer, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 9 Thuram, 11 Correa, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 66 Piana; 27 Kabasele, 29 Bjiol (4 Abankwah 46'), 95 Touré; 77 Rui Modesto, 14 Atta (33 Zemura 75'), 25 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp (22 Brenner 70'), 11 Kamara; 7 Sanchez (21 Bravo 46'), 17 Lucca (99 Pizarro 75'). A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 10 Thauvin, 16 Palma, 19 Ehizibue, 23 Ebosse, 37 Guessand, 79 Pejicic. Allenatore: Kosta Runjaić.

Ammonito: Asllani (I) Note: gioco interrotto dal 41' al 46' del primo tempo per un malore per un tifoso sugli spalti Recupero: 7' - 4'.

Arbitro: Massimi. Assistenti: Bresmes, Di Iorio. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Ghersini. Assistente VAR: Paganessi.

94' - FINISCE QUI! L'Inter batte 2-0 l'Udinese con i gol di Arnautovic e Asllani e passa il turno di coppa Italia! Dolorante a terra Lautaro Martinez che soccorso dai sanitari sembra stare meglio. Ai quarti sarà quindi Inter-Lazio.

91' - Quattro minuti di recupero.

90' - Touré se ne va benissimo sulla sinistra, scambia con un compagno ed esplode il sinistro, Martinez è bravo a togliere la palla dall'incrocio.

88' - Entra anche il giovane Aidoo, prodotto della cantera nerazzurra, al posto di Darmian.

87' - Dumfries da destra serve Lautaro sul secondo palo, l'attaccante spara alto ma era in fuorigioco.

77' - Taremi servito ottimamente in profondità da Bisseck, con sponda di Lautaro, si presenta da solo davanti a Piana ma apre troppo il tiro e colpisce in pieno il palo. Afortunato l'iraniano.

74' - Arriva anche il momento di Palacios, che rileva Buchanan. Nell'Udinese invece Zemura e Pizarro per Lucca e Atta.

70' - Brenner per Ekkelenkamp nell'Udinese.

67' - Dumfries serve di mano Lautaro che calcia addosso a Piana, l'arbitro se ne accorge e ferma il gioco.

63' - Nell'Inter entrano Lautaro Martinez, Calhanoglu e Dumfries ed escono Bastoni, Asllani e Arnautovic. Fuori gli autori dei due gol.

59' - Punizione per l'Udinese da destra, colpo di testa di Lucca che scende sul secondo palo sfiorando l'incrocio.

54' - Lancio di Zielinski per Frattesi che serve Bisseck di testa, tiro al volo fuori di poco ma gioco fermo per fuorigioco di Frattesi.

53' - Fallo su Bastoni sull'out di sinistra, punizione battuta da Asllani, Piana respinge con i pugni.

46' - Nell'Udinese guori Bijol e Sanchez, dentro Abankwah e Iker Bravo. E si riparte.

---------------------------------

HALFTIME REPORT: Tutto facile per l'Inter che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 senza troppi patemi. Funziona anche la tattica di schierare le cosiddette seconde linee: è proprio Arnautovic a sbloccarla alla mezz'ora con un ottimo movimento in diagonale letto da Taremi che lo serve in profondità, sinistro dell'austriaco che non lascia scampo a Piana. Da segnalare anche un calcio di rigore assegnato dall'arbitro dopo appena 5 minuti per un intervento col braccio alto di Kabasele su tiro di Arnautovic, ma la revisione all'on field review fa cambiare idea all'arbitro. Gioco fermo nei minuti finali per un malore accusato da uno spettatore, il gioco riprende dopo 6 minuti di stop con un calcio d'angolo per l'Inter, batte Asllani direttamente in porta sorprendendo forse un'Udinese ancora fredda per l'interruzione e firma il 2-0 con cui si chiude la prima frazione.

53' - Fischia Massini, finisce qui il primo tempo con l'Inter in vantaggio di due reti.

Nessuno tocca la palla calciata da Asllani direttamente verso la porta, Udinese forse sorpresa dai 6 minuti di interruzione per il tifoso soccorso e palla in rete. Concessi sei minuti di recupero, quelli persi per soccorrere il tifoso in curva.

47' - GOOOOLLL INTEEEERRRR!!!! ASSLLANI DIRETTAMENTE DA CALCIO D'ANGOLO!!

46' - Arrivata la barella per trasportare in ospedale il malcapitato, il gioco può riprendere con un calcio d'angolo per l'Inter.

44' - Gioco ancora fermo, sono intervenuti i sanitari mentre i calciatori cercano di capire la dinamica dell'accaduto.

41' - Gioco temporaneamente fermo, qualcuno sembra aver accusato un malore in curva.

36' - Gran sinistro al volo di Carlos Augusto! In qualche modo Piana respinge in angolo.

34' - Asllani prova il tiro dal limite, palla alta.

Il gol: Taremi porta palla, vede il movimento a incrociare di Arnautovic e lo serve nello spazio, sinistro in diagonale che non lascia scampo a Piana.

30' - GOOOOLLLL INTEEERRRR!!! ARNAUUUTOOOVIIICC!!!

27' - Svirgola la palla in area un difensore dell'Udinese e finisce sul braccio di Karlstrom, per l'arbitro è troppo attaccato al corpo e lascia proseguire.

23' - Bastoni dalla sinistra serve Frattesi al centro dell'area, disturbato il centrocampista colpisce male e la palla si spegne sul fondo.

20' - Lucca si porta avanti la palla, forse con un braccio, e viene steso da un interista, l'arbitro concede comunque punizione al friulano.

15' - Asllani colpisce da dietro Karlstrom, giallo per lui.

13' - Kamara semina Buchanan e se ne va sulla sinistra, tiro deviato in angolo. Niente di fatto dalla battuta, respinge la difesa dell'Inter.

8' - Non è rigore! Riguardandola al monitor l'arbitro decide che il tocco di braccio di Kabasele non è determinante, probabilmente perché il tiro non era diretto in porta e quindi non annulla una chiara occasione da gol. Resta però il dubbio.

7' - Massimi va a rivederla all'on field review.

6' - Revisione Var in corso...

5' - Rigore per l'Inter! Asllani serve lungo Arnautovic nel corridoio, l'attaccante prova il tiro ma viene rimpallato da Kabasele col braccio alto, l'arbitro indica il dischetto.

2' - Subito un'iniziativa dell'Udinese, tiro dal limite di Ekkelenkamp che sfiora il palo alla sinistra di Martinez.

-----------------------------------------------------

21.00 - Partiti!

20.58 - Squadre schierate, tra poco si inizia.

20.55 - Squadre che escono dal tunnel e si schierano sul terreno di gioco.

20.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, tra poco l'avvio dei match!

20.30 - Squadre in campo per il riscaldamento. Piove con una certa insistenza, lo stadio va lentamente riempiendosi.

Inter e Udinese in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in palio c'è il quarto di finale contro la Lazio che ha superato 3-1 il Napoli. Come preventivato Simone Inzaghi manda in campo tante seconde linee, da Martinez in porta a Buchanan a centrocampo, da Asllani a Carlos Augusto fino alla coppia d'attacco formata da Taremi e Arnautovic. Un'occasione per chi ha meno opportunità di giocare di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra. Ecco gli schieramenti scelti dai due allenatori. Nell'Udinese Sanchez in campo da avversario.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 36 Darmian, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 17 Buchanan, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic. A disposizione: 1 Sommer, 40 Calligaris, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 9 Thuram, 10 Lautaro, 11 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 42 Palacios, 50 Aidoo. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): 66 Piana; 27 Kabasele, 29 Bjiol, 95 Touré; 77 Rui Modesto, 14 Atta, 25 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 7 Sanchez, 17 Lucca. A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 4 Abankwah, 10 Thauvin, 16 Palma, 19 Ehizibue, 21 Bravo, 22 Brenner, 23 Ebosse, 33 Zemura, 37 Guessand, 79 Pejicic, 99 Pizarro. Allenatore: Kosta Runjaić.

Arbitro: Massimi.

Assistenti: Bresmes, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Colombo.

VAR: Ghersini. Assistente VAR: Paganessi.