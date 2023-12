L'1-1 quando gioca l'Inter Primavera non verrà più quotato dai bookmakers. Per la quinta volta di fila, tra campionato e Youth League, i nerazzurrini dividono la posta i palio con gli avversari subendo e realizzando un gol che stamattina, nello specifico, vale la testa solitaria della classifica. Certo, ora le inseguitrici sono almeno tre, due delle quali si sono fatte pericolosamente sotto: se dal Milan il distacco è di una partita piena, il vantaggio da Lazio e Sassuolo si è ridotto ad appena un punto, quello regalato a Cristian Chivu dal gol di rapina di Thomas Berenbruch, che al 40' del primo tempo ha cancellato il momentaneo vantaggio di Riccardo Pagano arrivato dopo nove giri d'orologio. Un piccolo passo in avanti in classifica che lascia ancora un po' di rimpianti a Stankovic e compagni che, dopo aver subito due rimonte nei minuti finali da Atalanta e Verona, non possono essere pienamente soddisfatti per averne inflitta una alla quinta della classifica, graziata clamorosamente da Luca Di Maggio in due occasioni nel finale.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-ROMA PRIMAVERA 1-1

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al 'Konami Youth Development Centre' di Milano! L’Inter Primavera si è affezionata agli 1-1: botta e risposta con la Roma firmato Pagano-Berenbruch, Chivu sale da solo al primo posto a +1 su Lazio e Sassuolo.

91' - Di Maggio protesta assieme a tutta Interello per un fallo non fischiato dall'arbitro. Si andrà avanti fino al 94': assegnati 4 minuti di recupero.

90' - Cambio offensivo operato da Chivu: fuori Akinsanmiro, dentro Spinaccè. Che sul primo pallone giocabile si vede anticipare dall'uscita alta di Marin.

89' - Contatto nell'area di rigore romanista che vede coinvolto Sarr: Crezzini fa segno che non c'è nulla.

88' - La Roma torna a respirare col palleggio dopo essere stata messa alle corde dall'Inter.

84' - Doppio cambio in casa Roma: dentro Ienco e Bolzan.

83' - Di Maggio si divora il 2-1! Incredibile errore del numero 8, che vicino al dischetto del rigore sbaglia clamorosamente l'impatto di testa col pallone sul cross perfetto di Cocchi.

81' - Era partita meglio la Roma in questa ripresa, alla lunga è uscita l'Inter anche perché rinvigorita dai cambi.

80' - Cocchi sgambetta Pisilli: giallo per il terzino interista.

79' - D'Alessio anticipa Di Maggio sul più bello. Seconda possibilità per il centrocampista nerazzurra, questa volta fermato prima di poter andare a impensierire Marin.

78' - Marin salva in uscita su Di Maggio! Appena entrato, il numero 8 nerazzurro, ispirato dal tocco di Sarr, si trova a tu per tu con il portiere della Roma ma gli calcia addosso.

76' - Chivu dà le ultime indicazioni tattiche a Di Maggio, che entra al posto di Kamate. Vedremo dove andrà a posizionarsi il centrocampista.

75' - Berenbruch arriva sul pallone prima di tutti, ma dopo essere partito in posizione di fuorigioco: si alza la bandierina dell'assistente.

73' - Gara in perfetto equilibrio, non solo nel risultato: le due squadre non hanno creato nessuna occasione degna di nota nel secondo tempo. Vediamo se cambierà qualcosa in questi ultimi 20'.

72' - Si aggiorna la lista degli ammoniti di Crezzini: giallo per Kamate, autore di una scivolata fuori tempo massimo su Oliveiras.

71' - Problemi alla spalla per Oliveiras, che è caduto male dopo un contrasto al culmine di una corsa perdifiato.

70' - Dalla bandierina, Berenbruch cross direttamente tra le mani di Marin.

68' - Torna a rendersi pericolosa l'Inter! E' ancora Aidoo, come in occasione dell'1-1, a uscire dai radar romanisti prima di inserirsi in area. Lì il 27 nerazzurro, sterza e mette dentro un tiro-cross intercettato da un avversario. Corner per i nerazzurri.

66' - Marin fa prima di Sarr, scattato a tutta velocità per raggiungere il bel lancio di Stankovic. Pronto in uscita il portiere romanista.

65' - Pisilli arriva con un pizzico di ritardo e commette fallo ai danni di Cocchi. Gara spezzettata in questo frangente.

64' - Quieto trattiene vistosamente per la maglia Mannini vicino alla linea laterale: arriva puntuale il fischio dell'arbitro.

63' - Keramitsis pesta il piede di Berenbruch, che era stato bravo ad arrivare sul pallone in anticipo con una scivolata: ammonizione inevitabile per il difensore giallorosso.

61' - Chivu ridisegna l'attacco: dentro Sarr e Quieto, fuori Zuberek e Diallo.

61' - Nulla da fare per i padroni di casa: corner cestinato, c'è un fallo in attacco.

60' - Grande diagonale difensiva di Keramitsis, che impedisce ad Akinsanmiro di presentarsi tutto solo davanti a Calligaris sul tocco in verticale di Zuberek. Solo corner per l'Inter.

59' - Pagano si impegna ma non riesce a tenere in campo il pallone. Si riparte con una rimessa con le mani di Aidoo.

58' - Berenbruch maltratta Pagano: l'arbitro comanda un calcio di punizione per la Roma vicino al cerchio di centrocampo.

57' - La Roma spinge forte, Inter costretta sulla difensiva ormai da una decina di minuti.

56' - Oliveiras scatta oltre la linea difensiva dell'Inter sul tocco di un compagno: la bandierina alta dell'assistente blocca l'azione della Roma.

54' - L'Inter non riesce più a uscire dalla sua metà campo: qui Zuberek viene pizzicato in offside sul tocco in profondità di Berenbruch. Si alza l'urlo di Chivu dalla panchina.

53' - Si alza il muro difensivo dell'Inter: respinti due tiri consecutivi scoccati da Pagano e Cherubini.

50' - Zuberek cade in area ma senza aver subito fallo. Il polacco si rialza subito senza protestare perché ha perso semplicemente l'equilibrio da solo.

49' - Bella percussione centrale di Pisilli, che riesce a incunearsi in area ma si vede respingere il tiro da Stante.

47' - Storie tese tra Kamate e Cherubini vicino alla bandierina del corner. L'arbitro riporta la calma, mentre Akinsanmiro ha bisogno dell'intervento dello staff medico perché ha un taglio al labbro.

46' - Presenza ormai fissa a Interello, Samir Handanovic à stato avvisato anche oggi sulle tribune di Interello.

12.06 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Roma Primavera!

------

11.50 - Il gol di rapina di Berenbruch al 40' permette all'Inter Primavera di andare al riposo col risultato in equilibrio contro una Roma che complessivamente ha giocato meglio prima e dopo il gol del vantaggio di Pagano arrivato al nono minuto. Un tiro da fuori finito in buca d'angolo che ha provocato la reazione rabbiosa dei padroni di casa, con il tiro di Zuberek che si è spento contro Marin. Come si è spenta la spinta dei ragazzi di Chivu, a rischio capitolazione poco prima della mezzora con una scena da deja-vu in cui Vektal ha provato a imitare il compagno di squadra ma cogliendo il palo. Al 40', il colpo di coda dei milanesi, grazie all'incursione in area di Aidoo che manda in tilt la retroguardia di Guidi, punita dalla scaltrezza di Berenbruch, il più lesto ad approfittare di uno strano flipper in area. Uno a uno, tutto da rifare nella ripresa.

46' - Duplice fischio di Valerio Crezzini, finisce qui il primo tempo Inter-Roma Primavera! Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1: botta e risposta Pagano-Berenbruch, pari tutto sommato giusto a Interello.

46' - Non riesce il bis a Berenbruch: il suo tiro di controbalzo è facile preda per Marin.

45' - Cross telefonato di Akinsanmiro: Marin fa suo il pallone in presa alta.

45' - Alla fine, la palla termina tra i guantoni di Calligaris che va a recuperare un colpo di testa docile di un avversario.

44' - Secondo corner consecutivo per gli ospiti dopo la deviazione nerazzurra.

44' - Kamate allunga il pallone oltre la linea di fondo. Giro dalla bandierina per la Roma, che fa salire tutte le sue torri.

43' - Bella partita a Interello, dove non sono mancate le emozioni in questo primo tempo. Dopo il pari incassato, la Roma ha ripreso in mano le redini del match.

40' - PAREGGIA L'INTER CON IL GOL DI RAPINA DI BERENBRUCH! I nerazzurrini sfondano sul lato destro con Aidoo, che si inserisce in area prima di servire con un extra pass Berenbruch. Bravo e fortunato a vincere il rimpallo, prima di beffare Marin con una zampata.

37' - Fallo in attacco di Zuberek: netta la trattenuta del centravanti di casa ai danni di Plaia.

36' - Stante si immola in area intercettando col corpo un pallone altrimenti ghiotto per un romanista davanti alla porta. Giocano bene gli ospiti, che arrivano davanti a Calligaris grazie alla tanta qualità dei suoi offensivi.

35' - Si scaldano gli animi: ammonito anche D'Alessio, subito pareggiato il conto dei gialli.

34' - Matjaz spende un fallo tattico per fermare l'avanzata di Mannini: inevitabile il giallo per il centrale di Chivu.

34' - L'Inter reclama un rigore per un fallo di mano di Keramitsis. Il tocco c'è, ma sembra congruo alla corsa.

33' - Pagano non può replicare la conclusione del gol del vantaggio: arriva il fischio dell'arbitro a fermare tutto, la palla era uscita in precedenza.

30' - Scocca la mezzora a Interello: il parziale dice Inter-Roma 0-1 dopo il gol segnato da Pagano al nono minuto.

29' - PALO DI VETKAL! Un deja-vu vicino all'area dell'Inter rispetto all'1-0, ma sull'altro lato: corner corto battuto dai giallorossi, irrompe il numero 21 dal limite che calcia senza pensarci scheggiando il palo. Che Calligaris benedice.

28' - Mlakar vince il duello con Matjaz e si tiene stretto il corner.

26' - La Roma continua a portare i maggiori pericoli all'Inter dalla sinistra. Qui risolve Stante, dopo che era saltato il primo pressing nerazzurro con Akinsanmiro.

25' - Aidoo nega il tiro a giro a Cherubini, tentato dallo spigolo dell'area di rigore nerazzurro: palla respinta.

24' - Il filtrante di Kamate è irraggiungibile per Zuberek, sulle cui tracce c'era comunque Plaia.

23' - Calligaris si prende un gran rischio ma alla fine ha ragione riuscendo a far uscire la palla pulita dalla sua area verso Stankovic.

22' - Cocchi, attento nella circostanza, evita guai peggiori sull'affondo di D'Alessio rifugiandosi in fallo laterale.

20' - Si alza la bandierina dell'assistente: segnalato l'offside di Diallo.

19' - Matjaz prova ad alimentare l'azione offensiva sganciandosi dalla difesa, ma finisce per portare il pallone oltre la linea laterale.

18' - Kamate si rende utile in difesa fermando sul nascere la combinazione in bello stile tra Oliveiras e Mannini.

17' - Zuberek lotta con Plaia, l'Inter riesce a mantenere il possesso palla nella metà campo romanista. Ma solo per un attimo, complice la leggerezza in fase di costruzione di Akinsanmiro.

15' - Molto attivo Zuberek in questo primo quarto d'ora: il polacco, dopo aver confezionato l'unica chance dell'Inter, sta dispensando diverse sponde ai compagni.

14' - Aidoo non riesce a domare il rinvio di Marin, forse anche disturbato dal sole: rimessa laterale in zona offensiva per la Roma.

12' - Blitz in area di Akinsanmiro, il cui cross non procura pericoli alla Roma dopo uno strano flipper.

11' - Reazione rabbiosa dell'Inter! Zuberek va via di forza sulla sinistra, entra in area ma sbatte contro Marin calciando senza dare angolo al suo tiro. Il portiere giallorosso alza le mani e respinge senza problemi.

9' - ROMA IN VANTAGGIO, GOL DI PAGANO! I giallorossi mettono la testa avanti grazie alla stoccata del suo numero 10 da fuori area. Appoggio di Cherubini per iiro forte e preciso all'angolino, Calligaris riesce appena a toccare la palla ma non a respingerla fuori dallo specchio.

8' - Keramitsis interrompe la comunicazione tra Kamate e Diallo.

7' - Mlakar cade sul pallone dopo una spintarella di Stante, poi la tocca di mano: fischio contro l'attacco da parte dell'arbitro.

6' - Giro palla paziente della Roma, Inter tutta rannicchiata nella sua trequarti.

5' - Buon momento per la Roma, che prova a dare continuità alla sua azione offensiva dopo aver creato la prima occasione del match.

4' - Sviluppa bene la Roma sulla sinistra, poi l'azione sgorga sul lato opposto da dove Pisilli fa partire un cross verso l'area piccola. Sbuca Mlakar, che anticipa Stante ma trova i guantoni di Calligaris.

3' - Zuberek prova a innescare Diallo sulla fascia sinistra: passaggio corto, la Roma ritorna in possesso del pallone.

2' - Inter aggressiva in pressing, la Roma deve ricominciare da capo passando dal portiere.

1' - La Roma, oggi in completo bianco da trasferta, dà il primo giro al pallone del match. L’Inter veste il classico nerazzurro.

11.03 - Fischio d’inizio di Valerio Crezzini, comincia in questo momento Inter-Roma Primavera!

11.02 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

11.01 - Con un po' di ritardo, ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

10.55 - Dirige l'incontro l’arbitro Valerio Crezzini di Siena, i suoi assistenti sono Mattia Regattieri (Finale Emilia) e Davide Merciari (Rimini).

10.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Roma Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

10.35 - Per contro, la Roma arriva a questo appuntamento forte di due successi consecutivi ottenuti dopo lo scivolone con la Juve: i giallorossi hanno superato Cagliari ed Hellas portandosi al quinto posto.

10.30 - L'Inter è in astinenza da vittorie da un mese, considerando tutte le competizioni: l'ultima gioia piena è datata 4 novembre, ovvero il 2-0 rifilato al Genoa. Poi quattro 1-1 di fila: due in campionato (Verona e Atalanta) più altrettanti in Youth League con Salisburgo e Benfica mercoledì scorso.

10.25 - Due novità in attacco nell'undici di Chivu: Sarr e Quieto si accomodano in panchina per far posto a Zuberek e Diallo (esordio dal 1'), col solito Kamate a completare il tridente. In mezzo riecco Akinsanmiro, non schierabile in Coppa, a comporre la cintura di centrocampo con Berebruch e Stankovic, quest'ultimo reduce dalla panchina al Da Luz. La difesa è quella collaudata: linea a 4 davanti a Calligaris formata da Aidoo, Matjaz, Stante e Cocchi.

10.20 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 3 Cocchi; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 18 Zuberek, 29 Diallo. A disposizione: 21 Raimondi, 2 Nezirevic, 5 Bovo, 8 Di Maggio, 9 Sarr, 11 Quieto, 13 Motta, 16 Guercio, 22 Spinacce, 24 Ricordi, 33 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (4-3-3): 12 Marin; 19 D’Alessio, 2 Plaia, 13 Keramitsis, 14 Oliveiras; 16 Mannini, 21 Vetkal, 8 Pisilli; 10 Pagano, 29 Mlakar, 7 Cherubini. A disposizione: 1 Razumejevs, 40 De Franceschi, 3 Ienco, 4 Cichella, 18 Nardozzi, 22 Marazzotti, 23 Bolzan, 26 Ivkovic, 28 Guerrero, 30 Graziani, 34 Nardin. Allenatore: Federico Guidi

10.12 - Il primo incrocio di giornata andato in scena ieri sull'asse Milano-Roma ha emesso un verdetto: classifica alla mano, ora la prima inseguitrice dell'Inter Primavera è la Lazio, capace di infliggere la seconda sconfitta consecutiva al Milan facendolo scivolare al quarto posto. Superato pure dal Sassuolo, che grazie al blitz del Viola Park contro la Fiorentina è salito a quota 25 punti come i biancocelesti e i nerazzurrini. Che stamattina scendono in campo per confermarsi in vetta da soli, a +3, ma anche per respingere il ritorno della Roma, che scalpita ai bordi della zona playoff con 20 punti. Dal 'Konami Youth Development Centre' di Milano, benvenuti a Inter-Roma Primavera, gara valida per la 12esima giornata del campionato Under 19. Il kick-off è programmato alle ore 11.