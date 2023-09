Aspettando il risultato del Milan, autore di un percorso netto nelle prime quattro giornate di campionato, l'Inter Primavera scatta in vetta alla classifica grazie al netto 4-0 rifilato al Torino che vale la terza vittoria consecutiva, nonché più convincente della serie, nel torneo. Il 13esimo punto dei nerazzurri, fermati sul pari solo dal Cagliari in questo avvio, matura in un primo tempo in cui i granata se la giocano ad armi pari ma dopo il quale tornano negli spogliatoi con tre gol sul groppone. Questo per demeriti propri ma soprattutto per il cinismo di una squadra sempre più matura. Al 13' è capitan Di Maggio a infilzare il Toro per primo, ribadendo a rete un pallone che Abati aveva respinto parandogli un tiro dagli undici metri. L'episodio cambia la partita, anche se gli ospiti creano 3 situazioni per pareggiarla, prima di vedersi le gambe tagliate dall'uno-due di un implacabile Kamate. Il poker lo cala Berenbruch nella ripresa, dove Chivu può anche gestire le forze in vista della gara di Youth League contro il Benfica che si annuncia già decisiva in chiave qualificazione agli ottavi.

93' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera fa 13 (punti) e scatta al primo posto, in attesa della gara del Milan con la Fiorentina. Nerazzurri esagerati, Torino travolto 4-0 grazie ai gol di Di Maggio, Berenbruch e Kamate, autore di una doppietta.

92' - Miconi rischia tanto in area travolgendo Njie, non sarebbe stata assurda l'assegnazione di un calcio di rigore al Torino.

90' - Niente recupero extra, nonostante le tante interruzioni: si giocherà fino al 93'.

87' - Niente da fare, il Torino non riesce a trovare nemmeno il gol della consolazione: il tiro di Dalla Vecchia si ferma contro il muro nerazzurro che si è alzato davanti a Calligaris.

85' - Kamate centra in pieno la barriera, appuntamento con la tripletta rimandato per il francese.

84' - Franzoni abbatte De Pieri con una scivolata: punizione interessante per l'Inter a pochi passi dall'area torinista.

81' - Da dimenticare la soluzione da fuori di Dalla Vecchia: il pallone si perde oltre i cartelloni pubblicitari.

80' - E' entrato Miconi nell'Inter, Chivu ha richiamato in panchina Matjaz.

79' - Si riparte dopo 3' di stop. In bocca al lupo al capitano del Torino, sperando che non si tratti di un infortunio grave.

75' - Dellavalle non ce la fa: troppo doloroso il colpo involontario preso da un compagno, serve addirittura l'ingresso della barella. Scurto manda in campo Azevedo.

74' - Chivu fa i suoi calcoli in chiave Benfica e richiama in panchina i titolarissimi Di Maggio e Berenbruch: minuti per Ricordi e De Pieri.

72' - Questa volta non arriva al capolinea la ripartenza nerazzurra: Di Maggio fermato in area prima di minacciare la doppietta.

71' - Impreciso il suggerimento di Njie, Antolini non può raggiungere il pallone. Rimessa con le mani per l'Inter.

69' - Pausa rinfrescante per i 22 giocatori in campo: l'arbitro autorizza il cooling break.

68' - La vittoria è in ghiaccio per l'Inter, ma Chivu tiene alta la tensione dei suoi ragazzi con continui richiami dalla panchina.

64' - Altro cambio per Scurto: finisce la partita di Silva, inizia quella di Acar.

63' - Savva bloccato dai crampi, Diallo mette sportivamente il pallone in fallo laterale.

60' - Motta non ne ha più, Chivu inserisce Maye. Dentro anche Diallo per Quieto.

59' - Triplo cambio per Scurto: Longoni, Dalla Vecchia e Franzoni prendono il posto di Ruszel, Ciammaglichella e Padula.

58' - Berenbruch abbattuto da Ruszel al limite dell'area granata: inevitabile il giallo per il giocatore ospite.

55' - BERENBRUCH CALA IL POKER! Ennesima ripartenza letale dell'Inter, che recupera palla dopo un corner granata e arriva veloce vicino alla porta avversaria. Tiro soft di Di Maggio, Abati respinge sul destro di Berenbruch che deve solo appoggiare il pallone in rete.

54' - Motta in preda ai crampi vicino alla panchina del Torino. Il terzino lascia momentaneamente l'Inter in 10.

52' - Savva è l'ultimo ad arrendersi nel Torino: è ancora il numero 7 dei granata il giocatore più pericoloso, qui porta a casa un corner nel tentativo di calciare verso la porta.

51' - L'Inter ha inserito il pilota automatico in questa ripresa, e non poteva essere altrimenti dopo il triplo vantaggio maturato nei primi 47 minuti.

50' - Dellavalle spezza la ripartenza dell'Inter con un fallo ai danni di Bovo. Calligaris va per il lancio lungo.

49' - Ciammaglichella rientra subito in campo dopo i soccorsi: ristabilita la parità numerica.

48' - Problema fisico per Ciammaglichella, Ruszel mette fuori la palla per permettere allo staff medico di prestare soccorso al compagno.

47' - Malinteso Silva-Ciammaglichella: ringrazia l'Inter, che si prende volentieri questa rimesa dal fondo regalata dal Torino.

46' - Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gara.

16.07 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Torino Primavera!

15.52 - A guardare il risultato verrebbe da pensare a una gara a senso unico, invece il 3-0 dell'Inter Primavera sui pari età del Torino non racconta tutto quanto successo nel primo tempo di Interello. La gara vive sul filo dell'equilibrio per i primi 13', fino a che non capita l'episodio del rigore a sbloccare la situazione. Dellavalle è ingenuo ad atterrare in area Di Maggio, che poi non è lucido dal dischetto ma ha la prontezza di mettere in porta il tap-in. Sull'1-0 gli ospiti ci provano in tutti i modi, soprattutto con Savva, fermato prima da Calligaris e dopo dalla traversa. Quando il pari sembra scritto, con Njie che spreca incredibilmente a due passi dalla porta, ecco che esce il cinismo della squadra di Chivu: Quieto porta a spasso la difesa, poi telecomanda il pallone sul secondo palo per il raddoppio acrobatico di Kamate. Che, galvanizzato dal gol, replica pochi minuti dopo calando in maniera spietata il tris con un colpo di testa.

47' - Duplice fischio di Niccolò Turrini, finisce qui il primo tempo di Inter-Torino Primavera! Nerazzurri spietati nei primi 47', granata puniti puntalmente a ogni errore: 3-0 il parziale a Interello, in virtù dei gol di Di Maggio e Kamate, autore di una doppietta.

46' - Quieto nasconde la palla agli avversari, poi deve accontentarsi di una rimessa laterale in zona d'attacco.

46' - Assegnati due minuti di recupero.

45' - Njie torna a lanciare un segnale a Calligaris, che ha dovuto parare tiri più pericolosi nella sua giovane carriera.

44' - Serpeggia nervosismo nelle fila del Torino: ne paga le conseguenze Padula, ammonito per essere andato a muso duro contro un avversario.

41' - TRIS DELL'INTER, DOPPIETTA DI KAMATE! Nerazzurri spietati con un'altra ripartenza vincente: Abati non è perfetto su Spinaccè, sulla respinta si avventa Berenbruch che viene fermato prima della linea dalla difesa ospite. La palla gli ritorna sul destro per lo scavetto che diventa un assist impossibile da rifiutare da Kamate, che mette dentro di testa.

39' - Ancora Di Maggio e Kamate come col Frosinone: i due ora hanno segnato tre gol in questa stagione.

38' - Il Torino ha accusato il colpo del 2-0 interista. Fisiologico dopo lo sforzo vano fatto per provare ad arrivare al pareggio che sarebbe stato meritato.

35' - INTER CINICA, 2-0 DI KAMATE! Dopo l'ennesima occasione sprecata dal Torino, i nerazzurri colpiscono per la seconda volta con il francese, che mette dentro in acrobazia l'assist telecomandato di Quieto.

35' - Torino ancora pericoloso! Padula pennella sul secondo palo per Njie, che arriva in corsa e alza sopra la traversa con un colpo di testa troppo potente.

33' - Silva entra col piede a martello nel duello con Di Maggio: solo punizione per l'Inter, Chivu reclamava giustamente l'ammonizione per il brasiliano.

30' - Traversa di Savva! Torino sfortunato qui, con il tiro a colpo sicuro di mancino che lascia di pietra Calligaris ma si stampa sul legno alto. Poi Dellavalle di collo pieno spara contro il muro nerazzurro.

29' - Silva tenta il gol Olimpico! Calligaris fa un passo indietro e allunga la palla sopra la traversa senza correre rischi inutili.

28' - Altra parata di Calligaris! Savva scippa palla a Berenbruch, regolarmente secondo l'arbitro, e avvia il contropiede granata, concluso da Bianay con un tiro prevedibile sul palo del portiere interista. Corner per gli ospiti.

26' - Si torna a correre, l'arbitro fischia la ripresa del gioco.

25' - Clima estivo a Milano, l'arbitro concede ai 22 giocatori in campo di rinfrescarsi con il cooling break.

23' - Spinge forte il Torino, che qua conquista un giro dalla bandierina con Dellavalle, fermato sul più bello dal marcatore diretto.

22' - Calligaris alza il muro! Antolini sgasa sulla sinistra, prende il fondo e mette in mezzo un pallone che, dopo due lisci, diventa ghiotto per il mancino di Savva. Che mira l'angolino ma si vede respingere il tiro dal guizzo del portiere interista che copre bene il suo palo.

19' - Intervento ruvido di Stante su Savva, che lamenta anche un colpo al volto. Nulla di clamoroso, solo la conseguenza di un contrasto.

18' - Silva se ne va via in bello stile con due dribbling, poi tenta uno scavetto troppo ambizioso per Savva in area: palla comoda tra le mani di Calligaris.

16' - Il Torino reagisce caricando a testa bassa: primo corner conquistato. Il cross messo in mezzo da Ruszel finisce tra i guantoni di Calligaris, pronto a uscire in presa alta.

15' - Di Maggio sale a tre gol stagionali e diventa il capocannoniere nerazzurro davanti a Sarr e Kamate, fermi a due.

14' - DI MAGGIO SBAGLIA IL RIGORE, MA SI FA PERDONARE E METTE DENTRO IN TAP-IN! Inter in vantaggio grazie al suo capitano che, dopo essersi fatto ipnotizzare da Abati, è il più lesto ad avventarsi sulla seconda respinta del portiere torinista su Spinaccè.

13' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Fa tutto bene Berenbruch, che porta palla tagliando in due la difesa ospite e poi imbuca in area per Di Maggio, atterrato ingenuamente da Dellavalle.

12' - Errore tecnico vistoso di Matjaz: appoggio elementare fuori misura, Motta preso in controtempo.

10' - Nulla di fatto per l'Inter: la palla muore in fallo di fondo dopo l'azione offensiva promossa da Kamate ma non finalizzata da Quieto.

9' - Rettore chiude in scivolata su Kamate, che aveva provato a scappare via sulla destra. Rimessa con le mani per l'Inter vicino alla bandierina del corner.

7' - Match bloccato in questo avvio, nessuna situazione da segnalare.

6' - Diagonale difensiva puntuale di Dellavalle, che cancella sul nascere qualsiasi pensiero offensivo di Quieto.

5' - E' il Torino che fa la partita in questo avvio. Lunghe fasi di possesso palla dei granata, con l'Inter che copre bene il campo senza concedere spazi.

3' - Matjaz copre bene l'inserimento di Ciammaglichella in area.

2' - Inter subito aggressiva sui primi portatori di palla del Torino, che saggiamente si rifugia indietro dal portiere.

1' - E’ il Torino, oggi in completo bianco da trasferta, a dare il primo giro al pallone del match. L’Inter nei classici colori nerazzurri

15.02 - Fischio d'inizio a Interello, comincia in questo momento Inter-Torino Primavera!

15.01 - Ora i saluti di rito, poi lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

15.00 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di Interello preceduti dalla terna arbitrale.

14.55 - Dirige l'incontro l'arbitro Niccolò Turrini della sezione di Firenze, i suoi assistenti sono Francesco Tagliaferri (Faenza) e Nidaa Hader (Ravenna).

14.50 - Ancora 20 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Torino Primavera, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

14.45 - A Interello va in scena una sfida tra imbattute: detto del Torino (3 pari e una vittoria), attualmente nono con 6 punti, l'Inter arriva a questa gara con uno score di tre successi e un pari che la collocano in seconda piazza, a due lunghezze dal Milan che è a punteggio pieno.

14.40 - Anche Scurto si affida al 4-3-3, schierando Antolini che, dopo essere stato aggregato in prima squadra per l'infortunio di Vojvoda, torna dal 1' sulla fascia sinistra al posto di Muntu. A centrocampo rientra Ciammaglichella.

14.35 - Chivu cambia solo un elemento rispetto all'11 titolare scelto nello scorso turno contro il Frosinone: tra i pali torna Calligaris. Per il resto tutto confermato: Matjaz fa coppia con Stante nel cuore della difesa, mentre ai loro lati agiranno Aidoo e Motta. In mezzo, con Stankovic che oggi sconta l'ultima giornata di squalifica, spazio al trio Di Maggio-Bovo-Berenbruch. Davanti, senza Sarr, prestato a Inzaghi, è Spinaccè il riferimento centrale, con Kamate e Quieto a supporto.

14.32 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3) 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 8 Di Maggio, 5 Bovo, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 22 Spinaccè, 11 Quieto. A disposizione: 12 Tommasi, 32 Zamarian, 16 Guercio, 17 Vedovati, 23 Maye, 24 Ricordi, 26 Miconi, 29 Diallo, 30 De Pieri, 34 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3) 1 Abati; 2 Bianay, 6 Rettore, 25 Dellavalle, 99 Antolini; 17 Ciammaglichella, 5 Ruszel, 21 Silva; 7 Savva, 14 Padula, 29 Njie. A disposizione: 69 Bellocci, 4 Mahari, 8 Acar, 16 Desole, 19 Longoni, 24 Azevedo, 27 Gabellini, 30 Dalla Vecchia, 47 Muntu, 72 Franzoni, 77 Marchioro. Allenatore: Giuseppe Scurto

14.30 - In attesa del Milan capolista, domani impegnato con la Fiorentina, l'Inter Primavera vuole scattare momentaneamente al primo posto in campionato infilando la terza vittoria consecutiva nel torneo. L'ostacolo, però, non è di quelli teneri: a Interello arriva il Torino, imbattuto nelle prime quattro giornate, con un bilancio di tre pareggi e una vittoria. Dal Dal 'Konami Youth Development Centre’, benvenuti a Inter-Torino Primavera, gara valida per la quinta giornata del torneo. Kick-off fissato per le ore 15.