Vittoria esterna per la Dynamo Kiev quest'oggi in campionato: la formazione guidata da Alexander Shovkovsky si è infatti imposta sul campo del Veres Rivne col punteggio di 2-1 nella partita valida per la seconda giornata di campionato. Partita che non ha visto protagonista l'attaccante Vladislav Vanat, ultimo nome nella lista di giocatori accostati all'Inter per l'attacco. La sua assenza dalla distinta, annunciata dal canale Telegram Dynamivets al pari di quella di Andriy Yarmolenko, non è dettata da motivi fisici né, all'apparenza, nasconde motivazioni legate al mercato.

Semplicemente, la Dynamo Kiev in questi giorni è impegnata in una serie di trasferimenti tra la Polonia, dove ha giocato la partita di andata del terzo turno preliminare di Champions contro i Glasgow Rangers, l'Ucraina e la Scozia dove dovranno recarsi a breve per il ritorno: visto il poco tempo a disposizione per recuperare, si è deciso di risparmiare i due in campionato per averli al meglio per la cruciale sfida contro i Gers.

