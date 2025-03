L'Inter festeggia oggi 117 anni di una lunga storia di cui ha fatto parte anche Steven Zhang. L'ex presidente nerazzurro, alla guida del club sotto la gestione Suning prima dell'arrivo di Oaktree, non dimentica di mandare un messaggio al Biscione in questo giorno speciale: la story condivisa su Instagram a tinte nerazzurre è arricchita dal messaggio "endness love". Perché per Steven si tratta di un "amore infinito", nonostante le strade tra lui e la Beneamata si siano definitivamente divise lo scorso 22 maggio.

Dal suo approdo nel 2016, prima di diventare nel 2018 il più giovane presidente della storia dell'Inter a soli 26 anni, Zhang risulta il secondo presidente nerazzurro più vincente alle spalle di Massimo Moratti (che conta 16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza) e insieme ad Angelo Moratti: durante l'Era Zhang nella bacheca interista sono arrivati 7 trofei (2 scudetti, 2 coppe Italia, 3 supercoppe italiane) in 6 anni di presidenza, ma si ricordano anche le due amare finali di Champions ed Europa League.

