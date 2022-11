61' - Velo di Dzeko per Lautaro, il cui tiro è stato deviato in corner.

76' - Barella tocca di mano a ridosso dell'area, punizione pericolosa per l'Atalanta. Che si tramuta in corner.

85' - Ammonizione anche per Barella e punizione pericolosa per l'Atalanta.

86' - Reclama l'Atalanta per un corner, ma per Chiffi è solo rinvio dal fondo.

Risposta doveva essere e risposta è stata. L'Inter di Simone Inzaghi riesce a sbancare il Gewiss Stadium ottenendo tre punti preziosissimi in casa dell'Atalanta al termine di un match elettrizzante. Dopo un primo tempo un po' scialbo chiuso sull'1-1, nella ripresa si vedono le scintille: a farla da padrone è però la squadra di Simone Inzaghi che anche grazie a due gol di Edin Dzeko e all'autogol di José Luis Palomino riesce a indirizzare la partita dalla sua parte. Inutile il gol di Palomino che non evita il terzo ko consecutivo agli orobici, l'Inter aggancia il Milan a quota 30.

51' - Brozovic, Correa e Bellanova hanno iniziato il riscaldamento.

50' - Cross di Koopmeiners, De Vrij concede un corner.

49' - De Vrij ancora poco convincente, fatica l'olandese a liberare a metà campo dal pallone.

13.32 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

13.31 - Le squadre rientrano in campo per l'inizio della ripresa. Nell'Atalanta Malinovskyi rileva Scalvini.

47' pt - Finisce qui il primo tempo, Atalanta e Inter a riposo sull'1-1.

46' pt - Dzeko di testa, pallone senza pretese controllato da Musso.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Grande azione innescata da Calhanoglu, palla in mezzo per Lautaro che in scivolata manda sull'esterno della rete.

41' - Zapata punta De Vrij, serve l'intervento di Barella per scongiurare il pericolo.

39' - Con grande caparbietà, Dumfries riesce a guadagnare un fallo tra le proteste dello stadio.

IL GOL DI DZEKO: Sul cross da sinistra di Calhanoglu, il bosniaco è furbo e rapace a sbucare dietro tutta la difesa e colpire Musso da zero metri.

36' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEERRRRRRRRR!! EDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNN DZEEEEEEEEEEEEEEEEEEKOOOOOOOOOOOOOOOOO!!

36' - Calhanoglu calcia, colpendo in pieno la barriera.

35' - Calhanoglu guadagna una punizione a ridosso dell'area.

34' - Dumfries ha da ridire con Chiffi per le continue strattonate subite da Lookman.

33' - Buona percussione di Dimarco, ma azione sprecata per un tiro improbabile di Mkhitaryan.

32' - Bel suggerimento di Calhanoglu per Dzeko, che però non arriva sul pallone.

31' - Cross di Dimarco che guadagna il primo corner per l'Inter.

30' - De Vrij spazza in fallo laterale un cross dalla sinistra, Inter in difficoltà.

29' - Zapata punta Bastoni, che manda la palla in corner.

27' - Controllo di grande sangue freddo di Palomino che anticipa Dzeko in area orobica.

24'- Dal dischetto va Lookman... Gol dell'Atalanta! Conclusione potente, Onana non può nulla!

23' - Calcio di rigore per l'Atalanta! Fallo di De Vrij su Zapata, Chiffi non ha dubbi.

23' - Gran balzo di Palomino ad anticipare Lautaro Martinez.

22' - Azione avvolgente dell'Atalanta, vana però per un fuorigioco di Zapata.

16' - Altro gran colpo di reni di Onana che dice no al colpo di testa di Palomino.

15' - Onana super sulla conclusione ravvicinata di Koopmeiners, azione partita da una palla persa a metà campo dall'Inter

13' - Gran lancio di Onana a servire Dimarco che arriva a ridosso dell'area e calcia, palla sporcata e bloccata da Musso.

11' - Puntigliosamente, Chiffi fa battere una rimessa laterale per ben tre volte all'Atalanta.

9' - Si rialza Bastoni, nulla di grave.

8' - Hateboer spinge Bastoni che va a sbattere contro i cartelloni pubblicitari, il difensore necessita dell'intervento dei medici.

6' - Calhanoglu atterra Pasalic poi ha da recriminare con Chiffi che fischia il fallo.

5' - Leggerezza di Dimarco sul cambio di fronte, Lookman viene fermato dall'intera difesa in blocco.

4' - Pallone in mezzo all'area interista non controllato da Koopmeiners, Onana accompagna la sfera all'uscita.

2' - Giropalla Inter con l'Atalanta che pressa molto alta.

12.29 - Calcio d'inizio del match a favore dell'Atalanta: PARTITI!

12.27 - Skriniar ed Hateboer davanti a Chiffi per il sorteggio del campo.

12.26 - Sulle note di 'Whatever you want' degli Status Quo, Atalanta e Inter entrano in campo.

12.25 - Panchinari che prendono posto.

12.20 - Cambio dell'ultimo minuto per Gasperini. Toloi non è disponibile, al suo posto giocherà Palomino.

12.11 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà Atalanta-Inter.

