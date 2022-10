Nella scorsa stagione ha segnato in semifinale e in finale del campionato Primavera. Ora è la star delle giovanili dell’Inter. Cosa pensa? “Sicuramente è uno dei migliori talenti, anche se ci sono tanti ragazzi forti. Ha concluso molto bene la scorsa annata, disputando un’ottima stagione, non solo lasciando il segno in semifinale e finale”.

In questo momento Nikola Iliev rappresenta sicuramente la stella più brillante della cantera nerazzurra. Kaloyan Ivanov , l’agente del calciatore, in esclusiva per FcInterNews , tesse le lodi del suo assistito dopo il gol partita a Firenze e le quattro reti contro il Viktoria Plzen in Youth League: “Non penso stia vivendo un periodo magico, sta solo dimostrando quello di cui è capace sul campo”.

È stato convocato, giocando, nella nazionale maggiore della Bulgaria. Cosa ha provato?

“Per essere onesto ha giocato molto bene in entrambe le gare in cui è sceso in campo. Non vedo l’ora possa succedere di nuovo”.

Sogna di andare almeno in panchina nella prima squadra dell’Inter?

“Certo, chi non ci penserebbe? E penso che lo meriti. Ha già dimostrato ai nerazzurri di poter giocare in prima squadra quando è stato convocato dalla Bulgaria. E si aspetta possa accadere presto. Ho visto altri club top in Serie A, come Roma e Juventus, schierare i giovani nelle loro partite. Anche il Napoli lo aveva fatto l’anno scorso. Se guardiamo fuori, il Bayern Monaco ha puntato su un classe 2005. Le grandi squadre lo fanno. Penso che l’Inter debba aprire gli occhi e pensare al futuro”.

A proposito di futuro, per Nikola sarebbe meglio continuare a giocare in Primavera con continuità o andare in prestito in qualche club di Serie A o B?

“Sto lavorando sul suo futuro, ci sono grandi squadre interessate a lui. Ha bisogno di giocarsi la sua chance in prima squadra all’Inter, semplice. Gli altri top club lo hanno già fatto”.