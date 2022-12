Intervenuta in collegamento con 'Sky Calciomercato L’Originale', l’avvocata Rafaela Pimenta parla del grande momento vissuto da uno dei suoi assistiti, l’interista Denzel Dumfries, chiacchierato anche come possibile uomo mercato per l'Inter nella prossima estate: “Come cambia il valore dei giocatori in base al rendimento al Mondiale? È curioso, i giocatori che vanno in Nazionale sono già conosciuti - ha esordito la brasiliana -. Ma c’è sempre il peso del Mondiale.