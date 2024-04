Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, presenta per Sky Sport le scelte di formazione operate per la partita di questa sera contro l’Udinese a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida:

Che Udinese ti aspetti? Che difficoltà ci possono essere in una sfida come questa?

“Chiaramente conosciamo l’Udinese, squadra fisica che si esalta in determinate partite; ha tolto punti a Milan, Lazio, Bologna. Ci vorrà un’Inter molto attenta e consapevole di fare un’ottima gara”.

Come fai ragionare gara dopo gara il gruppo senza pensare troppo allo Scudetto?

“Ho un gruppo consapevole e maturo. Ci mancano 11 punti e otto partite, dovremo affrontarle una alla volta con grandissima concentrazione e pensando che avremo avversarie che vorranno metterci in difficoltà”.

Che aspettative hai sui singoli e sulla squadra?

“Di fare una partita importante. Davanti ci siamo tutti, abbiamo recuperato anche Arnautovic. I giocatori si stanno alternando e mi stanno dando ottime garanzie. E dovranno farlo da qui alla fine”.

Ci pensi al record di punti?

“La mia unica concentrazione in questo momento si chiama Udinese, squadra fisica alla quale servono punti. Servirà una delle migliori Inter”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!