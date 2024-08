Non basta all'Inter la doppietta di Marcus Thuram, che si prende sulle spalle l'Inter e a sei minuti dalla fine trova la rete del 2-1 che poteva sigillare un successo nel complesso ampiamente meritato. Ma il Genoa è un osso durissimo e riesce nel pieno di un lungo recupero a strozzare la gioia dei nerazzurri grazie ad un calcio di rigore frutto di un mani di Yann Bisseck che Yann Sommer riesce a neutralizzare, ma lasciando la palla comoda a Junior Messias che infila il 2-2. Finisce così una partita incredibile, con una grande amarezza per Simone Inzaghi che ancora una volta deve uscire dallo stadio di Marassi con un punto e tanti rimpianti.

IL TABELLINO

GENOA-INTER 2-2

MARCATORI: 20' Vogliacco (G), 30', 86' Thuram (I), 95' Messias (G, rig.)

GENOA: 95 Gollini; 14 Vogliacco (61' 22 Vasquez), 13 Bani, 4 De Winter; 59 Zanoli (71' 20 Sabelli), 32 Frendrup, 47 Badelj (85' 21 Ekhator), 17 Malinovskyi (71' 2 Thorsby), 3 Martin; 9 Vitinha, 10 Messias.

In panchina: 1 Leali, 39 Sommariva, 8 Bohinen, 40 Fini, 53 Pittino, 55 Accornero, 69 Ahanor, 73 Masini, 74 Papadopoulos.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (66' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu (75' 99 Taremi), 22 Mkhitaryan (66' 16 Frattesi), 32 Dimarco (75' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (85' 21 Asllani).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 28 Pavard, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo - Passeri. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

Note

Ammoniti: Mkhitaryan (I), Inzaghi (I), Gilardino (G), Gollini (G), Asllani (I)

Corner: 1-4

Recupero: 1°T 4', 2°T 9'.

RIVIVI IL LIVE

99' - Fischia Feliciani, rien ne va plus a Marassi! Al termine di una gara ricca di colpi di scena, il Genoa strappa il pari per 2-2 all'Inter! Acerbi che dopo il triplice fischio va a regolare i conti con Sabelli.

98' - Baruffa davanti alla panchina del Genoa, Asllani ha da ridire a qualche avversario dopo un contatto con Frendrup. Asllani che viene ammonito

97' - Numero di Vitinha che esalta Marassi, tunnel secco a Bisseck e fallo di Dumfries.

95' - Dal dischetto va Messias... Sommer para, ma non è bastato: Messias trova il tap-in vincente!

94' - Decisione presa: è rigore per il Genoa.

93' - Feliciani va all'on field review.

92' - Tutta Marassi protesta per un presunto mani di Bisseck in area, Feliciani fa proseguire.

91' - Thorsby prova la conclusione acrobatica, senza inquadrare la porta. Poi qualche storia tesa tra Sabelli e Acerbi.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

86' - Esce Lautaro, al suo posto Asllani. Nel Genoa dentro il giovane Ekhator per Badelj.

84' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! DI PAOLO CORREGGE LA DECISIONE DI FELICIANI PER L'ESULTANZA DI TOTALE DELIRIO DEL FRANCESE!!!

84' - Di Paolo a colloquio con Feliciani, situazione al limite

83' - Ancora un gol annullato all'Inter. Frattesi serve con un tocco delizioso Thuram che però viene colto in offside.

81' - Occasione dilapidata dal Genoa in contropiede, Vitinha serve troppo largo Messias poi calcia mandando a lato.

80' - Sommer gioca ancora col fuoco, recupero Genoa e tiro di Messias parato dall'elvetico.

79' - Erroraccio di Sabelli che manda all'aria un cross.

79' - Lautaro atterra Martin sotto gli occhi di Inzaghi.

75' - Debutto in Serie A per Taremi, che prende il posto di Calhanoglu. In campo anche Carlos Augusto per Dimarco.

74' - Prova Dimarco, che però colpisce la barriera.

73' - Feliciani vede un fallo di mano di Thorsby, punizione dal limite per l'Inter.

72' - Riparte il gioco.

71' - Arrivano i cambi: ad uscire sono Zanoli e Malinovskyi.

70' - Cooling break anche in questo secondo tempo. Nel Genoa entrano Thorsby e Sabelli.

68' - Cross di Dumfries sul quale piomba Dimarco, palla difficile che finisce altissima.

66' - Doppia sostituzione per l'Inter: Frattesi rileva Mkhitaryan, Dumfries entra al posto di Darmian.

64' - Fallo di Bisseck su Messias, punizione Genoa. Sugli sviluppi, Malinovskyi calcia alto dalla distanza tra le proteste interiste per un fallo di De Winter su Acerbi non sanzionato.

64' - Gollini perde tempo, arriva il giallo per lui.

63' - Mkhitaryan di prima intenzione manda alto, gettando nella disperazione Lautaro che era in posizione più comoda.

63' - Sbaglia prima Sommer, che regala palla a Frendrup che però ricambia la cortesia calciando la palla al portiere svizzero.

62' - I gialli per gli allenatori sono pari, ammonito anche Gilardino.

61' - Primo cambio per il Genoa: Vasquez rileva il marcatore Vogliacco.

59' - Thuram di potenza entra in area resistendo a due difensori poi calcia, Gollini respinge di piede.

57' - Lancio di Frendrup a imbeccare Messias, fermato irregolarmente da Bastoni.

55' - Fallo di Martin su Lautaro, lo spagnolo rischia anche qualcosa in termini disciplinari...

53' - Ammonito per proteste Simone Inzaghi.

52' - Federico Dimarco segna su assist di Darmian, ma viene tutto annullato per offside.

50' - Altra occasione per l'Inter, anche questa volta a causa di un errore della difesa genoana: De Winter libera su Barella.

50' - Messias cicca la conclusione sulla torre di Vitinha, l'errore diventa un assist per Badelj che calcia malissimo.

48' - Fallo di Darmian su Martin, Feliciani aspetta che Barella calci prima di fischiare punizione.

46' - Lautaro guadagna subito una punizione interessante. Calcia Dimarco, la palla rimbalza due volte prima che la difesa liberi.

-----

19.42 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.39 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Nonostante il gran caldo, il divertimento si può dire non sia mancato. Genoa e Inter giocano un bel primo tempo, che vede prevalere i nerazzurri per buona parte del gioco ma che poi prendono un gol a dir poco rocambolesco con una dormita della difesa che agevola la conclusione ravvicinata di Vogliacco dopo calcio di punizione. Ci mettono dieci minuti i nerazzurri a rimediare con lo stacco vertiginoso di Marcus Thuram che mette la palla nell'angolino basso dopo assist di Barella. Inter che poi ha altre occasioni per raddoppiare e che in generale macina più gioco, ma che ancora pecca in qualcosa nella fase difensiva.

-----

49' pt - Finisce qui il primo tempo! Genoa e Inter vanno a riposo sull'1-1!

49' pt - Bella giocata di Acerbi che conquista una punizione. Poi però butta via la palla, rimedia Calhanoglu spazzando in maniera rugbystica per poi redarguire il compagno.

45' - Agli sgoccioli un bel primo tempo, ci saranno quattro minuti di recupero. Fallo di Lautaro su Frendrup.

43' - Vitinha si sacrifica in difesa prendendo fallo da Acerbi.

40' - Il Genoa rischia il patatrac, Martin regala palla all'Inter servendo Bisseck. L'azione si sviluppa col tiro di Dimarco respinto da Badelj con Gollini che prima ha detto no a Lautaro da pochi passi.

38' - Tutto cancellato, Feliciani torna sui suoi passi e Thuram accetta serenamente.

38' - Feliciani chiede l'intervento del VAR, in effetti il croato pare intervenire nettamente sulla palla. Sarà on field review.

36' - Calcio di rigore per l'Inter. Thuram riceve palla da Dimarco dopo numero di Bisseck, Badelj lo atterra al momento del tiro.

35' - Bastoni prova il cross a favorire l'ingresso in area di Darmian, palla troppo alta.

31' - Gollini in difficoltà sul tiro di Thuram, il portiere con un balzo felino evita il tap-in di Dimarco.

IL GOL DI THURAM: Grande palla di Barella che riesce a trovare in area il francese, bravissimo dal canto suo a ingannare Bani con un movimento perfetto prima di salire due piani sopra gli altri, impattare di testa e mettere la palla dove Gollini non può arrivare.

30' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

27' - Il gol sembra avere sciolto il Grifone, ora più fluido nella sua manovra.

26' - Si riparte, rinvio lungo per Gollini.

24' - Il cooling break è occasione per Passeri per risistemare il proprio apparecchio audio. Inzaghi rimprovera i suoi: "Siamo troppo lenti nel giropalla".

23' - Cooling break a Marassi. Genoa sorprendentemente in vantaggio dopo aver subito l'iniziativa nerazzurra, davvero male tutta la difesa in occasione del gol.

20' - Gol del Genoa! Vogliacco! Il difensore rossoblu è il più lesto di tutti a colpire dopo un errore collettivo della difesa nerazzurra, con Sommer che calcola male la traiettoria della punizione e lascia la palla comoda a Vogliacco dopo l'impatto sulla traversa, con Bisseck che rimane fermo.

19' - Fallo di Acerbi che prende Vitinha con la gamba alta in pieno volto, punizione Genoa.

18' - Un rimbalzo maligno inganna Sommer ma anche Vitinha, i due si scontrano in area con il portiere nerazzurro che ha la meglio.

16' - Palla persa da Mkhitaryan che poi deve fermare in Badelj nella ripartenza: giallo inevitabile per l'armeno.

15' - Calhanoglu tira fuori dal cilindro un destro potentissimo e pericolosissimo con poca rincorsa, Gollini prega e vede il pallone uscire a lato.

13' - Dimarco prova un cross che però si trasforma in un tiro dalla distanza facile da controllare per Gollini.

12' - De Winter prova un'inutile acrobazia mettendo in imbarazzo Gollini in area genoana con un liscio clamoroso, per fortuna del belga un compagno spazza.

11' - Fendente di Calhanoglu da punizione, Messias manda in corner.

10' - Lautaro conquista una punizione interessante per fallo di Malinovskyi.

7' - Gollini salva alla bene e meglio su Thuram! Scambio a tutta velocità a metà campo con lancio di Barella per il francese, che punta l'uomo e calcia trovando il riflesso del portiere. Poi Mkhitaryan viene colto in offside.

6' - Giropalla Inter, che passa da un lato all'altro del campo.

5' - Tentativo di lancio lungo di Bastoni, palla imprendibile per Thuram.

3' - Thuram prova il lancio per Barella, che ingaggia un duello con Frendrup. Poi Feliciani ferma tutto.

2' - Palla di Barella troppo profonda per Dimarco, Zanoli protegge l'uscita del pallone in fallo laterale.

----

18.35 - Problema tecnico risolto, il Genoa batte il calcio d'inizio: PARTITI!

18.32 - C'è qualche problema a livello tecnico per gli assistenti, in particolare per Passeri; le squadre riprendono il riscaldamento.

18.30 - Lautaro e Badelj davanti a Feliciani per il sorteggio.

18.29 - Si consuma il cerimoniale con la consegna della fascia ai due capitani.

18.27 - Genoa e Inter entrano in campo per il prepartita.

18.26 - Inter già nel tunnel che porta al campo, aspettando il Genoa.

18.15 - Le squadre tornano negli spogliatoi, tra pochi minuti sarà Genoa-Inter.

----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!