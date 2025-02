"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove dovevamo andare in vantaggio. Purtroppo abbiamo sbagliato troppi gol e in determinate partite lo paghi. Dobbiamo andare avanti. Siamo lì in pochi punti e vedremo cosa succederà". E' l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di SporTV, al termine della sfida persa contro la Juventus.

"Cambi nelle prossime partite? Vedremo, cercheremo di recuperare forze ed energie e poi avremo una gara molto importante", conclude il tecnico pensando già a sabato contro il Genoa.