Dopo parecchio tempo, Simone Inzaghi porta con sé il gruppo nerazzurro al gran completo, al netto delle squalifiche di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Così il tecnico dell’Inter parla prima della gara di questa sera contro il Cagliari ai microfoni di DAZN:

Stasera capiremo quanti punti mancano alla seconda stella. Cosa ha provato avvicinandosi allo stadio?

“Abbiamo visto l’accoglienza dei tifosi, magnifica come sempre. Sappiamo che manca ancora qualche punto al sogno di inizio campionato, però sappiamo che stasera avremo davanti una partita importantissima con un Cagliari che sta bene ed è in salute”.

A Udine esultanza forte per il gol alla fine. Si vogliono aggredire i vari record storici?

“Al di là di record e tabelle dobbiamo fare quei punti che mancano al più presto. Per l’esultanza di Udine, penso che i ragazzi stiano bene insieme. Poi davanti a tantissimi tifosi era giusto festeggiare così per una vittoria che ci avvicina alla fine del percorso iniziato il 13 luglio”.

Mkhitaryan diffidato ma in campo.

“Al di là delle diffide, per noi è importantissimo, sta bene e cerco di sfruttarlo nel migliore dei modi. Al di là di chi comincia le partite, i subentranti sono altrettanto importanti se non di più”.

