Colpo grosso dell'Inter, che esce dall'Allianz Arena con una vittoria pesantissima a spese del Bayern Monaco, beffato al minuto 88' da Davide Frattesi dopo che era riuscito appena tre minuti prima ad aggiustare la partita con Thomas Muller. Due a uno per i nerazzurri nel primo round dei quarti di finale di Champions League, un risultato che Simone Inzaghi commenta così in conferenza stampa:

Notte storica, da Inter.

"Sono felice, siamo felici. Abbiamo fatto una grande gara, dobbiamo pensare al tipo di gara e non al risultato ottenuto contro un grandissimo avversario. Siamo sempre stati squadra, a San Siro dovremo essere bravi a dare un seguito. C'è soddisfazione, i numeri del Bayern Monaco li conoscete. Non perdevano qua dal 2021, manca l'ultimo passetto per arrivare in semifinale".

Hai vinto facendo solo tre cambi.

"Sono stati bravissimi i ragazzi, abbiamo avuto il possesso palla a favore nel primo tempo. Vedere il secondo gol fatto con un'uscita dal basso è molto importante, ci abbiamo creduto fino alla fine".

Dove la metti questa vittoria tra quelle ottenute qui all'Inter?

"E' importante, le finali sono quelle che si ricordano di più, il derby di Champions quando siamo andati a Istanbul. Ma è solo il primo tempo, senz'altro è tra le vittorie più belle e importanti. Dovremo dare seguito al ritorno, ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto. C'erano defezioni, ma non si sono sentite. Per quello mi arrabbio quando sento parlare di cambi, è la rosa dell'Inter che ci ha permesso di essere qui. Senza dimenticare la società. Lasciate stare i ragazzi perché hanno un attaccamento commovente alla maglia. Giochiamo ogni 48 ore con avversari di assoluto valore".

Si è vista la miglior versione di Barella e Lautaro stasera.

"Fare dei nomi stasera non sarebbe giusto, hanno fatto benissimo loro come tutti gli altri. Frattesi che è entrato in quel modo dopo giorni non felicissimi, ha lavorato bene e sono contento per lui. Tutta la squadra mi ha dato grandi segnali, speriamo di recuperare gli infortunati".

E' una nuova ripartenza per Frattesi?

"Mah, con l'Udinese sette giorni fa era stato tra i migliori. Nel derby si è detto qualcosa su di lui per il gol subito sulla carambola, aveva fatto 60' di quantità. Sono contento per lui perché non ha mai mollato".

Cosa significa per un allenatore una serata come questa?

"Io sono fortunato a trovare un gruppo di ragazzi così, sono molto attaccati alla maglia dell'Inter e cercano di dare tutto tra le difficoltà. Abbiamo finito questa sera con Bisseck quinto a destra, senza avere a disposizione Dumfries e Dimarco. Questa squadra si sta superando, siamo arrivati a 47 partite. Siamo in grande emergenza, sapevamo che poteva succedere con questo calendario. Stasera avevamo Acerbi sul lettino all'intervallo, c'era qualche allarme, ma ha stretto i denti e ha finito la gara nel migliore dei modi".

Il Bayern non perdeva qua da 22 partite, la vostra è un'impresa che vi aiuterà anche a non sentire la fatica?

"Ci deve dare ancora più motivazione sapendo che sto chiedendo gli straordinari. Darmian è alla quarta partita di fila dopo un infortunio, vedremo come starà. Matteo è un professionista, un ragazzo splendido, gli ho chiesto questo sforzo".

Come sta Dimarco?

"Sarà da valutare, voleva rendersi disponibile per 15' ma abbiamo deciso di non rischiarlo. Meglio perderlo per 2-3 partite che per 7".

Bologna-Napoli?

"Non l'ho vista, ho mangiato e poi ho preparato la partita al video".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!