Brozovic e Calhanoglu si sono pestati troppi i piedi. Perché fuori Barella? "Brozo e Calhanoglu hanno fatto la gara che dovevano fare, uno doveva portare via Soulé e l'altro impostare l'azione. Barella è tanto tempo che sta convinvendo con un problema, ha saltato solo la gara di Cremona, oltretutto era ammonito e nervoso per quello che aveva visto a fine primo tempo".

Si è visto nervosismo in campo per le decisioni dell'arbitro. Barella è uscito furibondo... "Sono stati anche bravi i ragazzi perché è inaccettabile quello che è successo. Nella ripresa la squadra è riuscita a mantenere la calma per provare a pareggiare una gara viziata. Dopo Monza avevo detto che non avrei parlato di arbitri, ma è troppo grave quello che ho visto. C'è mancanza di rispetto quando si parla di assenza di immagini. Hanno impigato 4' per decidere, bisognava vedere. Questo risultato ci penalizza in classifica, sappiamo cosa vuole dire la gara con la Juve. Subire un gol così è inaccettabile".

Avete chiesto spiegazioni all'abitro?

"No, era talmente chiaro che non mi è sembrato giusto chiedere. Gli animi erano agitati, non si è parlato di questo. Chiedo rispetto, sono successe due cose gravissime nel giro di due mesi e mezzo".

Allegri dice che bisogna essere signori e rispettare le decisioni arbitrali...

"Non commento gli altri, ma i dati di fatto. Ho visto le immagini, ai tempi del VAR subire un gol così è inaccettabile".

La sosta può essere positiva?

"Assolutamente sì per recuperare i giocatori, abbiamo qualche problemino con Dimarco. Barella è due mesi che stringe i denti perché convive con un problema. Aspettiamo Gosens, Bastoni e Skriniar con grande ottimismo per la ripresa".

Cosa farà per evitare la negatività?

"Non dobbiamo trascinarci dietro le negatività, come successo a Bologna quando hai fatto una partita che non dovevi fare e hai perso. La gara di questa sera sono venuto a commentarla per rispetto nei vostri confronti, ma mi viene difficile parlare di moduli stasera. Nonostante un gol inaccettabile, la squadra avrebbe meritato un altro risultato. Questo risultato ci rallenta, sarà un testa a testa per la zona Champions fino alla fine".