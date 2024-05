Dopo la caduta col Sassuolo, l’Inter si troverà a battagliare con un’altra squadra in lotta per la salvezza. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, specifica le sue aspettative per il match dello Stirpe ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio: “Sappiamo delle difficoltà di questa gara, che sarà chiaramente difficile. C’è qualche piccolo acciacco come giusto che sia, ma la settimana è stata tranquilla, abbiamo lavorato. Innanzitutto complimenti all’Atalanta e alla Fiorentina per le finali raggiunte e un bravo alla Roma che si sarebbe meritata di giocarsi la finale ai supplementari”.

Avete lo stimolo di diventare la squadra che ha fatto più punti nella storia del club?

“Gli stimoli ci sono sempre. A Reggio Emilia non abbiamo fatto una partita non buona tecnicamente ma la squadra ha creato e ha messo impegno e alla fine eravamo dispiaciuti. Stasera proveremo a fare meglio”.

