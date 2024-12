Tre punti domani a Leverkusen darebbero una spinta definitiva verso gli ottavi di finale di Champions League. Arrivato in postazione Inter TV, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi spiega come si prepara questa partita: "Sicuramente dovremo fare una grande gara, in uno stadio difficile contro una squadra organizzata che gioca un grande calcio. Dovremo fare una grande prova".

Che prestazione chiederà ai suoi?

"Dovremo essere bravi ad interpretare i vari momenti della partita, in fase di non possesso e di possesso ci vorrà una grande Inter".

Domani solito turnover o limiterà un po' le rotazioni visto che poi ci saranno cinque giorni prima di Lazio-Inter?

"Sicuramente ci saranno dei cambi, dobbiamo valutare qualche condizione. Ma c'è massima fiducia".

