Altro giro, altra vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi che batte anche il Como per 2-0 e conclude in bellezza il 2024 sotto gli occhi del caldissimo pubblico di San Siro, in attesa dell'ultimissimo appuntamento dell'anno. A margine del match, l'allenatore nerazzurro analizza così la prestazione e il risultato dei suoi giocatori a DAZN: "Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Como perché sono venuti a fare una partita di personalità qui a San Siro. Abbiamo trovato una squadra organizzata con ottimi principi di gioco, hanno corso tantissimo. Nel secondo tempo abbiamo cambiato passo, nel primo, anche non aiutati dal campo, non siamo stati gli stessi di sempre e abbiamo fatto uscite problematiche anche grazie alle pressioni del Como, pressioni mai banali. Però abbiamo fatto una partita da squadra matura che ha rischiato quasi nulla e colpito al momento giusto".

Fabregas ha detto che voleva correre a parlare con lei. Lo avete già fatto?

"Le sue parole fanno molto piacere e io ho contraccambiato perché lui sta facendo un ottimo lavoro. Ha cominciato da poco e ha subito vinto il campionato di Serie B, cosa non scontata, e sta proponendo un ottimo calcio. Gli vanno fatti i complimenti. Il Como gioca bene a calcio ed è venuto qui a San Siro a in maniera propositiva, non speculare, gli vanno fatti i complimenti perché non è semplice venire qui a giocare così contro l’Inter".

Cosa ti aveva innervosito nel primo tempo sul lato sinistro?

"Chiaramente nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco lì a sinistra, dove solitamente siamo bravissimi. Ma vanno dati anche i meriti al Como, come ho già detto. A fine primo tempo abbiamo parlato e visto che potevamo velocizzare il gioco, lo abbiamo fatto da una parte all’altra, siamo usciti con più qualità e siamo migliorati".

Va sottolineato l’abbraccio tra Thuram e Lautaro visto il momento di Lauti. Thuram sempre più leader…

"Assolutamente sì. Lauti è il nostro capitano e fa notizia quando un giocatore del genere non segna da otto partite. Ma deve continuare a lavorare come sta facendo, con fiducia. Le occasioni le ha e tornerà a fare gol. Dovrò rivedere la partita ma ho rivisto la partita contro la Lazio e Lautaro e Thuram hanno fatto una grandissima prestazione. Penso anche alla gara di giovedì e alla prestazione di Arnautovic e Taremi che hanno fatto uguale. Noi chiediamo tanto ai nostri attaccanti, ci sta che a volte perdano lucidità, ma dobbiamo continuare così e continuare a vincere. Chiaramente io so cosa vuol dire per un attaccante non segnare, specie per uno come lui. Ma deve rimanere tranquillo sapendo che la sua squadra sta continuando a vincere e sapendo di avere l’appoggio di tutti quanti, dai tifosi alla società. Si sbloccherà molto presto".

Domani sera rivedrà la partita dopo il cenone?

"Penso stasera (ride, ndr). Tanti auguri a tutti di buone feste".

Chi ti aspettavi più competitiva tra Napoli e Atalanta?

"Me lo aspettavo di tutte. Lo avevo detto già a luglio che mi aspettavo un campionato molto avvincente e più difficile degli ultimi due anni perché tutte si erano rinforzate".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!