Per pensare alla gara di ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco ci sarà tempo, stasera l'Inter deve fare il suo dovere battendo il Cagliari per tenere il Napoli a distanza di sicurezza. Prima del fischio d'inizio, Simone Inzaghi si è soffermato ai microfoni di DAZN per anticipare i temi della sfida di San Siro, partendo col parlare del suo stato d'animo: "Io sto bene, dai - le parole del tecnico nerazzurro -. Ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi che lavorano molto bene per portare in alto il nome dell'Inter. Continuiamo come nelle prime 47 partite stagionali, sappiamo che è difficile ma c'è tanta fiducia".

Vincere aiuta a vincere.

"Quello sicuramente, veniamo da una partita intensa che ci ha dato tanta soddisfazione. E' stato il primo round, ora il nostro focus è esclusivamente sul Cagliari, una partita che chiaramente ci creerà delle insidie come le ultime giocate qui a San Siro. Sfidiamo una squadra organizzata, che sa benissimo cosa deve fare; dovremo essere bravi ad aggredire subito la partita".

Sei più preoccupato dell'aspetto mentale o fisico a questo punto della stagione?

"Tutte e due le cose, abbiamo fatto solo un allenamento dopo Monaco. I giocatori hanno recuperato abbastanza bene, poi ho dovuto fare delle scelte: Bastoni, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan e Thuram (oggi in panchina, ndr) sono quelli che hanno giocato di più nell'ultimo periodo. Quindi ho cercato di non stravolgere, c'è fiducia in tutti. Bisogna cercare di parlare con i ragazzi, sapendo che tutti vogliono giocare sempre".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!