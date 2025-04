Sono in totale 183 i precedenti in Serie A tra Inter e Roma: il bilancio pende a favore dei nerazzurri, con 79 successi contro i 50 giallorossi. Il bilancio è completato da 54 pareggi.

La squadra nerazzurra è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro la Roma in campionato (8 vittorie e 6 pareggi), vincendo 7 delle ultime 8: l’unico successo giallorosso nel periodo è arrivato il 1° ottobre 2022 (2-1 al Meazza in rimonta con gol di Dybala e Smalling).

La Roma è inoltre la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A (79), mentre l’Inter è la squadra contro cui la Roma ha realizzato più gol (232) in Serie A, ma anche quella contro cui i giallorossi hanno subito più reti (299).

Quella nerazzurra potrebbe diventare la prima squadra a segnare 300 gol contro una singola avversaria nella competizione. Più in generale, quella tra Inter e Roma è la sfida che ha visto più gol nella storia della Serie A: 531 in 183 confronti, una media di 2.9 a gara.

