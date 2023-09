Seduta di allenamento giornaliera per l'Inter, seppur a ranghi ridotti visti i tanti giocatori convocati con le rispettive Nazionali. La squadra (composta da Carlos Augusto, Mkhitaryan, Audero, Bisseck, Klaassen ma anche da Acerbi e Sensi, pienamente recuperati dagli infortuni) ha lavorato in un unico gruppo al Suning Training Centre agli ordini di mister Simone Inzaghi, come si nota nelle foto pubblicate dal club. Alla ripresa del campionato, che ricomincerà sabato 16 settembre al termine del periodo di sosta per le nazionali, ci sarà il derby contro il Milan.

