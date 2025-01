L'Inter si regala la possibilità di vincere un'altra Supercoppa di Lega sotto la gestione Inzaghi, che il giorno dell'Epifania punterà a fare poker di successi consecutivi nella competizione. Il 2025 dei campioni d'Italia comincia al meglio contro l'Atalanta, all'insegna della doppietta che non ti aspetti, messa a referto da quel Denzel Dumfries che, al 49', veste i panni di Lautaro segnando il gol del vantaggio da bomber consumato e al 61' si reinventa Maicon per chiudere la pratica in anticipo con un golazo. Prima e dopo questo exploit dell'ex PSV, tanta Inter e occasioni sbagliate in quantità industriali, soprattutto da Lautaro.

Da par suo, la Dea, in campo dall'inizio senza alcuni dei suoi big, fa poco e soprattutto molto tardi: al 72' arriva la rete che accorcia le distanze di Ederson, ma il VAR lo cancella per l'offside di centimetri di De Ketelaere. Allo scoccare del 90' le uniche, vere parate di Sommer, che già al 16', sullo 0-0, aveva avuto modo di ringraziare Scalvini per il colpo di testa soft col quale ha deciso di graziarlo. Due a zero, dunque, all'Al-Awwal Park per l'Inter, che ora aspetta una tra Milan e Juve nella finalissima del 6 gennaio.

TABELLINO:

INTER-ATALANTA 2-0

Marcatori: 49' e 61' Dumfries (I)

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 67'); 2 Dumfries, 23 Barella (16 Frattesi 81'), 20 Calhanoglu (21 Asllani 67'), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (36 Darmian 76'); 9 Thuram (99 Taremi 46'), 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 42 Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou (27 Palestra 68'), 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 42 Scalvini (19 Djimsiti 62'), 22 Ruggeri (13 Ederson 56'); 24 Samardzic (17 De Ketelaere 56'), 44 Brescianini; 10 Zaniolo (11 Lookman 56'). A disposizione: 28 Rui Patrício, 31 Rossi, 2 Toloi, 6 Sulemana, 8 Pašalić, 16 Bellanova, 48 Vlahović. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Ammoniti: Scalvini (A), Carlos Augusto (I)

Recupero: 0' - 6'.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Cecconi, Bahri.

Quarto ufficiale: Zufferli.

VAR: Abisso. Assistente VAR: Meraviglia.

RIVIVI IL LIVE DI INTER-ATALANTA 2-0!

96' - Finisce qui, l'Inter batte l'Atalanta 2-0 e vola in finale di Supercoppa italiana. La decide Denzel Dumfries con una doppietta da sogno.

95' - Frattesi vicino al 3-0, l'Atalanta si salva con un intervento last second di Zappacosta.

94' - Lautaro si procura l'occasione, ma la butta nel cestino come tutte le altre. Qui ha calciato malamente col mancino, anche per via della stanchezza.

93' - Inter in trincea, non si passa. L'Atalanta prova a sfondare, ma la difesa dei campioni d'Italia tiene anche sotto assedio.

91' - Assegnati 6' di recupero.

90' - DOPPIA PARATA DI SOMMER! Lo svizzero prima respinge il tiro di Djimsiti, poi di Lookman, i quali si ostacolano sul terzo tentativo graziando l'Inter.

89' - Ci prova l'Atalanta con Brescianini, bravo a spostare col fisico Darmian prima di calciare verso la porta. Tiro deviato da De Vrij in corner.

89' - Carlos Augusto arriva in ritardo nel contrasto con Palestra: cartellino giallo inevitabile per l'ex Monza.

87' - Carlos Augusto non può arrivare sul suggerimento di Frattesi, palla in fallo di fondo. Poi subito in fallo laterale, sbattuta lì da Carnesecchi in difficoltà sul pressing interista.

84' - Cross interessante calibrato da Palestra sul secondo palo, dove Lookman e Zappacosta non trovano il modo di intervenire per colpire a rete.

81' - Ultima sostituzione per l'Inter: minuti finali per Frattesi, richiamato in panchina Barella.

80' - L'Inter corre un rischo sul corner dell'Atalanta, complice la palla svirgolata da Lautaro. Che sul ribaltamento di fronte si fa anticipare da Palestra a pochi passi dalla porta.

79' - Siamo ormai agli sgoccioli della partita, l'Atalanta non si è arresa neanche dopo il contraccolpo del gol sbagliato.

78' - Altro cambio per Inzaghi, il quarto: esce Dimarco per Darmian.

75' - NON VALE IL GOL DELL'ATALANTA, FUORIGIOCO DI KETELAERE! Si rimane sul risultato di 2-0, il VAR corregge dunque Chiffi e gli assistenti.

72' - LA RIAPRE L'ATALANTA! Ha segnato Ederson, la Dea accorcia le distanze! Ederson inventa per Lookman, che offre a De Ketelaere, respinto da Carlos Augusto. Alla fine, dopo un batti e ribatti confuso in area, la palla diventa buona per il brasiliano, che la mette dentro, nonostante l'intervento di Dimarco.

70' - Lautaro non riesce a segnare neanche questa volta! Incredibile errore del Toro, a tu per tu con Carnesecchi, che praticamente gli para un rigore in movimento. Brutto errore di Palestra, Dimarco poi intelligente e altruista a offrire al suo capitano, che evidentemente non è in serata.

68' - Palestra per Kossounou è l'ultimo cambio di Gasperini.

67' - Due cambi per Inzaghi: Bastoni e Calhanoglu fanno posto a Carlos Augusto e Asllani.

67' - Bisseck va a tanto così dal gol del 3-0! Dimarco pennella in mezzo per il tedesco, che di testa anticipa tutti, anche Lautaro, e manda fuori di poco.

66' - Hien salva l'Atalanta! Bastoni si sgancia da terzino si spinta, entra in area di rigore ma ritarda la conclusione. Facendosi rimontare dall'avversario.

65' - Dumfries si mangia Lookman, che stava provando a incunearsi nell'area interista. Ora l'Atalanta è lunghissima e prende contropiede a ogni palla persa.

63' - Lookman se lo mangia davanti a Sommer. Ma sarebbe comunque stato tutto vano, il nigeriano ha strozza il tiro quando era in posizione di offside.

62' - Gasperini effettua il quarto cambio: fuori Scalvini, ammonito e sottotono, dentro Djimsiti.

61' - DOPPIETTA DA SOGNO DI DUMFRIES!!! L'Inter coglie impreparata l'Atalanta in ripartenza, con un'azione che si sviluppa a sinistra grazie a Dimarco e si conclude sul versante opposto con un tiro potentissimo di interno dell'olandese che va a sbattere contro la traversa bassa e poi si infila alle spalle di Carnesecchi.

59' - Palleggio paziente dell'Atalanta sulla trequarti campo dell'Inter, che ora è costretta a difendersi con un blocco basso. Alla fine, la Dea arriva in area ma Bisseck è bravo ad anticipare sul più bello Lookman.

57' - Scalvini scivola sulla fascia destra, Brescianini dietro le due punte fresche Lookman e De Ketelaere.

56' - Triplo cambio per Gasperini: dentro De Ketelaere, Lookman ed Ederson per Zaniolo, Samardzic e Ruggeri.

54' - Carnesecchi capisce tutto in anticipo ed esce in presa bassa un istante prima dell'arrivo di Taremi, che era stato bravo a giocare con la linea difensiva dell'Atalanta.

53' - Gasperini prepara le prime modifiche: pronti sul blocco dei cambi Lookman, Ederson e De Ketelaere.

21.09 - Arrivano prime informazioni sulle condizioni di Marcus Thuram, sostituito precauzionalmente al termine del primo tempo: leggero affaticamento all'adduttore sinistro per il francese.

51' - Convalidato il gol dopo il check col VAR: non c'è fallo di Dumfries su Scalvini come chiedeva l'Atalanta, tutto buono.

49' - GOOOOOOL DELL'INTEEEEER, HA SEGNATO DUMFRIEEES! L'olandese si gira da attaccante vero in area dopo il buco di Scalvini, campioni d'Italia in vantaggio.

48' - Bisseck svetta su Hien, che è l'ultimo a toccare: secondo giro dalla bandierina consecutivo per l'Inter.

47' - Sull'asse Bastoni-Dimarco l'Inter costruisce una bella situazione: il tiro del 32 viene sporcato in corner.

46' - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Atalanta!

21.01 - Le squadre rientrano in campo con una novità: Inzaghi manda in campo Taremi per Thuram.

--------

45' - Duplice fischio di Daniele Chiffi, finisce senza reti il primo tempo di Inter-Atalanta! I campioni d'Italia fanno la partita, creano una quantità industriale di occasioni per passare in vantaggio, ma le sprecano tutte per difetto di mira o per le parate di Carnesecchi. La Dea, rivoluzionata da Gasperini, resta attaccata alla partita e va negli spogliatoi con uno 0-0 che è un affare per quanto si è visto, anche se possono rammaricarsi per l'erroraccio sotto porta di Scalvini al 16'.

45' - Brescianini sfiora appena di testa e manda lontanissimo dalla porta difesa da Sommer.

43' - Nulla di fatto, si rimane con la decisione presa live in campo. Restano dubbi sul contatto Dumfries-Ruggeri.

42' - Dumfries reclama un rigore per un presunto fallo di Ruggeri. Chiffi, vicinisismo all'azione, lascia correre. Pregevole la sponda di tacco di Lautaro a servire l'olandese, che poi non riesce a calciare davanti a Carnesecchi per il disturbo dell'atalantino. Ora in corso un check col VAR.

40' - Zaniolo allarga troppo l'alettone e colpisce il volto di Mkhitaryan. Senza violenza, tanto che Gasperini chiede spiegazioni a Chiffi del fischio.

39' - Lautaro ne ha sbagliato un altro! Mkhitaryan inventa in area per Thuram, che rifinisce per il tiro al volo dell'argentino che difetta di mira.

36' - L'Atalanta ora ci prova! La palla danza pericolosamente nell'area dell'Inter, irrompe Kolasinac che calcia contro un avversario. Solo corner, non sfruttato dalla squadra di Gasperini.

34' - Lancio di Barella nella terra di nessuno. Malinteso tra il centrocampista e Thuram, palla regalata all'Atalanta.

33' - L'Inter si appoggia a Sommer, che decide di andare lungo su Thuram. Anticipato secco da Kossounou.

31' - Zaniolo si rende utile anche in fase difensiva andando contendere palla a Bisseck, prima di procurarsi un calcio di punizione.

30' - Brescianini commette fallo di sfondamento ai danni di Bastoni dopo un'azione insistita dell'Atalanta.

28' - Dal taschino di Chiffi esce il primo cartellino giallo: lo prende Scalvini, colpevole di essere entrato in ritardo su Barella.

28' - Ci prova Zappacosta di testa, sul cross invitante di Brescianini: la palal termina alta, senza creare problemi a Sommer.

27' - Sommer sbaglia l'appoggio verso Dumfries, regalata la rimessa laterale all'Atalanta in zona offensiva.

26' - Kolasinac finisce nella trappola del fuorigioco tesa dalla difesa dell'Inter.

25' - Bastoni ferma un passaggio con la mano, arriva il fischio di Chiffi: l'Atalanta può ripartire con un calcio di punizione nella sua metà campo.

24' - Colpo alla testa subito da Mkhitaryan, gioco momentaneamente fermo. Tutto ok, l'armeno si è già rialzato.

23' - Dopo lo spavento corso al 16', l'Inter è torna a fare la partita e a produrre occasioni. Troppi gli errori sotto porta degli uomini di Inzaghi.

22' - Lautaro spreca ancora! Sugli sviluppi di un corner, doppia torre Thuram-Bisseck che aprono la possibilità al Toro di calciare di prima. Tiro a lato.

21' - Doppia parata di Carnesecchi! Hien perde di vista Lautaro, che ha visuale libera per calciare verso la porta. Si distende il portiere dell'Atalanta, che poi deve ripetersi sul tiro-cross di Dimarco.

19' - Dimarco spara sulla barriera, l'Atalanta prova a ripartire veloce ma Zaniolo cincischia e dà la possibilità a Barella di ripiegare.

18' - De Roon interviene in maniera troppo irruente nel duello con Calhanoglu: Chiffi, vicinissimo, vede bene e ordina punizione dai 30 metri in favore dell'Inter. Sul pallone sempre loro due: Dimarco e Calhanoglu.

16' - Scalvini si divora il vantaggio! Il 42 dei bergamaschi, tutto solo davanti a Sommer, complice la brutta respinta di Bastoni, si ritrova a colpire di testa tutto solo davanti a Sommer, ma finisce per regalargli un pallone con un retropassaggio.

15' - Lautaro pizzicato in fuorigioco: si alza la bandierina del guardalinee sul tocco in profondità di Thuram per l'argentino.

14' - Diagonale difensiva provvidenziale di Ruggeri, che evita il peggio sull'inserimento lunghissimo di Dumfries fino a bordi dell'area atalantina. Ne esce un corner alla fine.

13' - Sono già tre le occasioni create dall'Inter, per ora l'Atalanta sembra non riuscire a trovare le contromisure come successo negli ultimi due precedenti in campionato.

12' - L'Atalanta prova a scrollarsi di dosso la tensione con un tiro da fuori area senza pretese di Zappacosta, che fa poca strada: Bastoni lo respinge.

10' - Carnesecchi si supera su Lautaro Martinez! Riflesso prodigioso sulla volée a colpo sicuro del Toro: palla respinta in corner. Sul quale poi è Bisseck a mandare di poco alto sulla traversa.

9' - Kolasinac abbatte Thuram, bravo a venire incontro per fare da boa: punizione interessante per l'Inter sulla trequarti.

7' - L'Inter, col palleggio, prova ad attirare a sé gli avversari, che hanno i vari riferimenti a uomo, per poi aggredire lo spazio alle spalle.

6' - L'Atalanta non riesce a uscire dalla propria metà campo, complice la riaggressione feroce dell'Inter ogni volta che perde il pallone.

5' - Tra i guantoni di Carnesecchi il cross di Dimarco, al termine di un bello sviluppo dal basso dell'Inter.

4' - L'Atalanta sta andando fuori giri in questo avvio: anche Kolasinac ricorre al fallo a centrocampo per fermare Lautaro.

3' - Ruggeri sgambetta Bisseck a centrocampo: punizione per l'Inter, che ha subito impresso il suo ritmo alla partita.

2' - Dumfries scorta il pallone che esce in fallo di fondo, si interrompe così la prima azione dell'Atalanta.

1' - Inter subito vicinissima al vantaggio! Thuram sgasa sulla destra e mette dentro per Lautaro, che calcia due volte a salve, poi offre in mezzo per Mkhitaryan che si vede cancellare il gol da Zappacosta.

20.00 - Fischio d’inizio all’Al -Awwal Park di Riyad, comincia in questo momento Inter-Atalanta!

19.58 - Dopo i saluti, il lancio della monetina per stabilire il primo possesso di palla della gara e l'occupazione delle due metà campo.

19.57 - Parte l'inno della Serie A, mentre i giocatori sono in fila prima dei saluti di rito.

19.56 - Dirige l'incontro l’arbitro Daniele Chiffi, assistito da Cecconi e Bahari, con Zufferli nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR la coppia Abisso-Meraviglia.

19.55 - Ecco i 22 protagonisti che fanno capolino sul campo di gioco dell’Al-Awwal Park di Riad preceduti dalla terna arbitrale.

19.54 - Squadre nel tunnel, bella chiacchierata tra Inzaghi e Gasperini prima dell'ingresso in campo.

19.50 - Si accende l'atmosfera all'Al-Awwal Park: in corso una breve cerimonia con giochi di luci.

19.45 - Ancora 15 minuti d'attesa e poi sarà tempo di Inter-Atalanta, restate qui su FcInternews.it per non perdervi la diretta testuale del match!

19.35 - L’Inter ha vinto tutte le ultime sei gare giocate contro l’Atalanta, tenendo in considerazione tutte le competizioni (le due più recenti con il punteggio di 4-0), dopo che non aveva trovato il successo in sette dei nove precedenti (6N, 1P). I nerazzurri di Milano potrebbe ottenere almeno sette vittorie consecutive contro la Dea per la prima volta dal periodo tra il 1964 e il 1967 (otto in quel caso).

19.30 - Squadre in campo da qualche minuto per il classico warm up pre-gara. Tra mezzora il fischio d'inizio.

19.25 - L'Inter va a caccia di uno storico poker di vittorie consecutive in Supercoppa italiana dopo aver messo in bacheca il trofeo nelle ultime tre edizioni, tutti sotto la gestione Simone Inzaghi, recordman con cinque affermazioni. A nessuna squadra, nella storia della competizione, è mai riuscita questa impresa: il Milan si fermò al tris, tra il 1992 e il 1994.

19.20 - L'Atalanta tra poco farà il suo debutto in Supercoppa italiana sfidando l'Inter, alla 13esima partecipazione nella competizione al pari del Milan. La Juve, l'altra squadra che prenderà parte alla final 4 di Riad, primeggia a quota 18 gettoni. Curiosità: la Dea sarà la 12esima formazione differente a giocare una gara in Supercoppa Italiana; l’ultima che ha trovato il successo nella sua prima partita giocata in questa competizione è stata la Lazio, contro la Juventus nel 1998.

19.11 - Sorprendono, invece, le decisioni di Gian Piero Gasperini, che con sei cambi rivoluziona la Dea rispetto a quella vista all'Olimpico di Roma sabato scorso: le novità sono Kossounou, Scalvini, Ruggeri, Samardzic, Brescianini e Zaniolo. Finiscono in panchina Djimsiti, Ederson, Bellanova Pasalic, Lookman e De Ketelaere.

19.10 - Scelte di formazione confermate in casa Inter: Inzaghi ripropone in blocco l'11 che a Cagliari ha vinto l'ultima partita del 2024. Davanti a Yann Sommer, quindi, sarà ancora De Vrij a guidare il reparto con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. In mezzo al campo, riecco il solito trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, mentre Dimarco e Dumfries agiscono da quinti. In attacco, neanche a dirlo, la ThuLA.

19.05 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 42 Palacios, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 23 Kolasinac; 77 Zappacosta, 15 De Roon, 42 Scalvini, 22 Ruggeri; 24 Samardzic, 44 Brescianini; 10 Zaniolo. A disposizione: 28 Rui Patrício, 31 Rossi, 2 Toloi, 6 Sulemana, 8 Pašalić, 11 Lookman, 13 Ederson, 16 Bellanova, 17 De Ketelaere, 19 Djimsiti, 27 Palestra, 48 Vlahović. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

19.00 - La prima delle due semifinali di Supercoppa italiana a Riyad è il meglio che il calcio nostrano possa offrire in questo momento: i campioni d'Italia dell'Inter, nonché detentori del trofeo, sfidano la squadra che ha esportato il made in Italy oltre i confini lo scorso 22 maggio grazie allo storico trionfo in Europa League. Con Juve e Milan a completare il quadro delle partecipanti alla final 4, però, non si può parlare di finale anticipata, come puntualizzato alla vigilia da Simone Inzaghi, che contro l'esordiente Gian Piero Gasperini insegue il poker di successi consecutivi nella competizione, un'impresa mai realizzata da nessuno. Dall'Al-Awwal Park, benvenuti a Inter-Atalanta (fischio d'inizio alle ore 20).