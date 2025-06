Pochi giorni dopo il lancio del kit home, l'Inter presenta ufficialmente oggi anche la seconda maglia per la stagione 2025/26. Sarà quella con cui i nerazzurri giocheranno all'esordio nel Mondiale per club contro il Monterrey.

Come si legge nel comunicato, "il design del nuovo kit traduce visivamente i valori fondanti dell’Inter, inclusione e diversità, con un pattern che celebra l’idea che la forza del collettivo nasce dall’unicità di ogni singolo elemento. La palette di colori, sobria e raffinata, è dominata dalla tonalità Aqua Ghost, arricchita da accenti sportivi moderni. I dettagli grafici come il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei Partner di maglia Betsson.Sport, Gate.io e U-Power sono realizzati in Blue Void, per un contrasto visivo forte e riconoscibile".

Testimonial sono lancio, i giocatori della Prima Squadra maschile Marcus Thuram, Alessandro Bastoni, Carlos Augusto e le Inter Women Lina Magull e Marija Ana Milinković. La maglia è disponibile da oggi sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Galleria Passarella, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike.