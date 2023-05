Rafael Leao può recuperare per l'andata dell'Euroderby di mercoledì? Il portale Numero Diez ha interpellato il dottor Danilo Casali, esperto di prevenzione infortuni muscolari in ambito sportivo, per avere qualche delucidazione sul problema del giocatore del Milan: "Osservando le immagini della partita, il problema è insorto dopo la sua intensa azione avviata a metà campo, conclusa con la caduta dopo il contrasto del portiere avversario sulla palla. Ma nonostante la stessa caduta, non sembra che la coscia destra sia stata vittima di posizioni forzate che potrebbero collocare questo infortunio nella casella degli episodi traumatici sfortunati. L’infortunio di Leao dovrebbe rientrare quindi negli infortuni indiretti, in cui il muscolo va in sofferenza per sommatoria di sollecitazioni legate all’attività. Nello specifico, i muscoli adduttori hanno un ruolo rilevante nel calciare di piatto, ma soprattutto nella stabilizzazione delle anche e del bacino in ogni situazione di gioco ed un atleta molto veloce e tecnico attua richieste “estreme” a questa funzione stabilizzante“.

Ma quali sono i tempi di recupero? "L’elongazione muscolare per l’adduttore lungo che ha colpito Leao è un trauma di media entità, sovrapponibile allo stiramento, ma meno grave dello strappo muscolare, in cui le fibrocellule muscolari sono ampiamente lese. La definizione precisa dei tempi di recupero è a carico del medico che ha posto la diagnosi, in possesso di tutti gli elementi per valutare tempistica e necessità effettive dopo gli esami del caso. Indicativamente e traducendo in giorni la stessa diagnosi diffusa dalla stampa, potrebbe stare fuori anche 20 giorni, ma dipenderà molto dall’evoluzione del quadro monitorato quotidianamente con l’ecografia. Se dopo le prime immagini post-trauma l’evoluzione nei giorni successivi ridimensiona il problema, questo tempo potrebbe anche ridursi sensibilmente".

