Più che pazza Inter, pazza serata. Contraddistinta da una caterva di errori incredibili davanti alla porta di Filip Stankovic, dal canto suo bravissimo in diverse circostanze; da un gol di Henrkih Mkhitaryan annullato dal VAR e da uno di Lautaro Martinez che finalmente ritrova la rete a San Siro dopo otto mesi; da un finale dove Simone Inzaghi sente puzza di bruciato e ha ragione perché al 98esimo spaccato Marin Sverko trova il gol dell'incredibile 1-1 del Venezia che però viene tolto dal VAR che ravvisa un fallo di mano dello stesso croato. Insomma, non è mancato davvero niente in una partita sconsigliata di deboli di cuore; partita che però alla fine vede l'Inter tirare un sospiro di sollievo e trionfare, portandosi così al secondo posto a meno uno dal Napoli capolista.

IL TABELLINO

INTER-VENEZIA 1-0

MARCATORE: 65' Lautaro Martinez

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (70' 31 Bisseck); 2 Dumfries, 23 Barella (70' 10 Calhanoglu), 7 Zielinski (84' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (76' 36 Darmian); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (70' 99 Taremi).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 15 Acerbi, 17 Buchanan, 42 Palacios.

Allenatore: Simone Inzaghi.

VENEZIA: 35 Stankovic; 4 Idzes, 30 Svoboda, 15 Altare (46' 33 Sverko); 7 Zampano (76' 77 Ellerisson), 22 Crnigoj (46' 6 Busio), 14 Nicolussi Caviglia (83' 10 Yeboah), 38 Andersen (76' 32 Duncan), 5 Haps; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.

In panchina: 1 Joronen, 23 Grandi, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 21 Sagrado, 25 Schingtienne, 27 Candela, 45 Raimondo, 79 Carboni, 80 El Haddad, 97 Doumbia.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Ferrieri Caputi. Assistenti: Prenna - Cavallina. Quarto ufficiale: Tremolada. VAR: Marini. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Spettatori: 66.326

Ammoniti: Pavard (I), Zampano (V)

Corner: 9-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 7'.

99' - FISCHIA FERRIERI CAPUTI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER VEDE LE STREGHE NEL FINALE MA GRAZIE AL GOL DI LAUTARO SUPERA UN CORIACEO VENEZIA E VA A -1 DAL NAPOLI.

99' - Cancellato il gol, c'è il mani di Sverko.

98' - VAR che analizza la rete, si

98' - Pareggio del Venezia! Sverko! Incredibile a San Siro: all'ultimo affondo il Venezia trova il gol con il difensore che arriva sul cross di Haps saltando su Bisseck e beffando Sommer.

96' - Recupero prezioso di Taremi, che guadagna una punizione.

95' - Cross di Oristanio, De Vrij sbuccia di testa, palla a Yeboah che calcia male con parata di Sommer. Inzaghi esplode.

94' - Inzaghi è due metri fuori dall'area tecnica a spronare i suoi, adirandosi per un errore di Bisseck.

92' - Conclusione opinabile di Duncan da lontano, controllata agevolmente da Sommer.

90' - Saranno addirittura sette i minuti di recupero. De Vrij arriva di testa sul corner, palla che però termina sul fondo

90' - Nuovo corner per l'Inter, mentre Inzaghi chiede la gestione del pallone.

88' - Calhanoglu! Bomba di controbalzo dalla distanza che Stankovic non vede partire ma respinge alla grande. Guadagnandosi i complimenti del turco.

87' - Thuram serve Taremi sui piedi ma non sulla corsa, sfuma un contropiede due contro due.

86' - Yeboah riceve palla ed entra in area, Bisseck non cade alle finte e manda in corner.

85' - Flipper in area sulla punizione di Calhanoglu, l'ultimo tocco è di De Vrij e quindi è rinvio dal fondo.

84' - Ultimi minuti per Frattesi, che rileva Zielinski.

83' - Di Francesco al tutto per tutto: dentro Yeboah per Nicolussi Caviglia.

81' - Ferrieri Caputi attende indicazioni dal VAR. Si valuta la posizione di partenza di Thuram che era effettivamente in fuorigioco con la punta del piede.

79' - Grande parata di Stankovic che mette la mano sul colpo di testa di Taremi, poi Taremi calcia a botta sicura trovando una deviazione di Sverko. L'iraniano recrimina perché l'avversario tocca con la mano.

79' - Fallo di Ellertsson su Darmian, Ferrieri Caputi si limita all'ammonizione verbale.

78' - Calhanoglu entra e prova a sparigliare le carte in area avversaria, poi conclusione di Zielinski ribattuta.

76' - Cambia anche Di Francesco: dentro Duncan ed Ellertsson per Andersen e Zampano. Nell'Inter Darmian rileva Dimarco.

72' - Nicolussi Caviglia cerca il colpo a sorpresa su punizione, Sommer respinge coi pugni.

70' - Inzaghi, sollecitando anche il team manager, effettua i suoi primi cambi: Bisseck per Bastoni, Calhanoglu per Barella e Taremi per Lautaro.

67' - Thuram, altro errore sulla coscienza. Ma questo è gravissimo: servito ancora egregiamente da Dimarco, il francese manda al bar il marcatore poi gigioneggia in area e alla fine trova un tiro debole respinto da Stankovic.

IL GOL DI LAUTARO: Altra pennellata d'artista di Dimarco, servito da Zielinski. L'esterno serve un pallone delizioso che Lautaro deve spingere solamente di testa in porta, trovando la rete a San Siro dopo tempo immemore.

65' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!

64' - Ottimo intervento di Bastoni che toglie palla in modo pulito a Oristanio.

61' - Dumfries sale in cielo e colpisce di testa. La palla rimbalza a terra e Stankovic per evitare imbarazzi alza in corner.

60' - Thuram butta via una bella palla: vinto un contrasto con Svoboda, il francese va via ma non trova il tempo per servire i compagni poi calcia debolmente in porta.

58' - Zampano claudicante rimane in campo.

57' - Partita che sta diventando elettrizzante: Mkhitaryan controlla male un pallone che poi ricicla per Lautaro che mette in mezzo. La conclusione finale è dell'armeno che manda alto.

56' - Andersen sbuca tra tre difensori, poi prova un tiro cross fermato da De Vrij. Il Venezia però ci riprova subito con Pohjanpalo che si accentra e calcia mandando alto.

53' - Risponde il Venezia, Sommer respinge la conclusione ravvicinata di Pohjanpalo.

53' - Tutto vano, il VAR ravvisa un fuorigioco di Dimarco. La rete è annullata.

51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKHHHHHHHHHHHHHH MKHIIIIIIIIIIIIITAAAAAAAAAARYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAANNNN!!

50' - Cross di Zampano che Sommer attende rischiando anche l'anticipo di Pohjanpalo, prima di bloccare. Errore di Mkhitaryan che causa la ripartenza.

49' - Zampano vuole prendersi un po' troppa cura di Dumfries trattenendolo in maniera prolungata anche a palla fuori, arriva il giallo per lui.

47' - Oristanio prova a scappare via a Bastoni che lo controlla bene, poi cadendo a terra prende palla con le mani.

46' - Subito Busio crea un potenziale pericolo, la difesa nerazzurra si disimpegna a dovere.

21.50 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.49 - Ecco i due cambi di Di Francesco: fuori Altare e Crnigol per Sverko e Busio.

21.48 - Inter che torna in campo per l'inizio della ripresa.

21.45 - Movimento tra i panchinari del Venezia, potrebbero entrare subito Busio e Sverko.

HALFTIME REPORT - Per 40 minuti buoni c'è in campo praticamente solo l'Inter, che gestisce il gioco e crea almeno quattro occasioni limpide per portarsi in vantaggio, sprecate un po' per errori di imprecisione o altruismo un po' per la bravura di Stankovic. Il Venezia osserva ma quando ha tra i piedi l'unica vera palla gol rischia di fare malissimo con Oristanio che davanti a Sommer colpisce male il pallone centrando in pieno l'elvetico. Segnale da non sottovalutare per i secondi 45 minuti.

45' - Non c'è recupero, Ferrieri Caputi fischia due volte: Inter e Venezia a riposo sullo 0-0!

41' - Miracolo di Sommer! Provvidenziale parata dello svizzero sulla fiammata del Venezia propiziata da Idzes con la quale Oristanio, servito da Pohjanpalo al volo, si ritrova praticamente davanti alla porta con la difesa distratta. Il balzo di Sommer è felino, anche se l'ex Inter non colpisce bene.

40' - Insiste l'Inter: Mkhitaryan appoggia per Dimarco sul cui tiro cross Stankovic ci mette la mano.

37' - Brutto cross rasoterra di Dimarco, Zampano ha vita facile.

35' - Stankovic dice no a Mkhitaryan. Imbeccato da Dumfries lanciato da Lautaro, l'armeno calcia a botta sicura trovando però il riflesso felino del serbo.

34' - Pohjanpalo viene imbeccato da Oristanio e va di testa, la difesa si oppone ma c'era comunque fuorigioco.

33' - Andersen, saltato da Zielinski, commette fallo sul polacco. Punizione sui cui sviluppi Thuram si sbarazza di Altare poi calcia di forza prendendo l'esterno della rete.

31' - Intervento in scivolata di Pavard che atterra Pohjanpalo, entrata punita da Ferrieri Caputi col giallo.

28' - Occasione sprecata. Mkhitaryan recupera un pallone a Nicolussi Caviglia innescando una ripartenza 4 contro 2, Thuram però pecca di altruismo servendo Barella che perde un tempo e poi ricalcia trovando la reazione della difesa.

25' - Bastoni cerca un'improbabile acrobazia di tacco su rimessa di Dumfries, palla sul fondo.

24' - Cross di Dumfries che sta facendo ammattire la difesa del Venezia, Svoboda manda in corner.

23' - Zielinski di testa appoggia per Sommer, neutralizzando così l'incursione di Oristanio.

22' - Fase di possesso senza particolari spunti, poi c'è fallo di Oristanio su Bastoni.

17' - Bastoni vede campo aperto davanti e prova dalla distanza, palla che termina alta.

16' - Tutto come da fischio dell'arbitro livornese, resta la punizione per gli ospiti.

15' - Haps, forse su contatto con Dumfries, colpisce nettamente con la mano nella propria area. Ferrieri Caputi fischia fallo contro l'olandese, però attende il consulto del VAR.

14' - Ancora Lautaro accarezza il gol! Taglio in solitaria sul primo palo sul corner di Zielinski, la palla attraversa lo specchio della porta e finisce fuori.

12' - Spunto di Mkhitaryan che vuole premiare il taglio di Thuram. Scarico del francese verso Lautaro che però è colto in controtempo.

10' - Strappo di Barella che si lancia in avanti poi appoggia per Thuram che perde l'attimo giusto per la conclusione: la difesa veneta rimedia.

8' - Cambio di fronte di Bastoni per Barella, il cui cross sbatte su Haps. Primo corner per l'Inter, che Dimarco però non sfrutta: palla dritta nelle mani di Stankovic.

6' - Lautaro sfiora il gol! Bella azione nerazzurra, Dumfries appoggia per Thuram bravo a servire di prima il Toro che prova il tiro al volo, palla che sibila vicina al palo destro di Stankovic.

4' - Zampano afferra vigorosamente Dimarco, Ferrieri Caputi attende qualche istante prima di concedere la punizione.

4' - Fallo di Pavard su Crnigoj, punizione per il Venezia.

2' - Andersen strappa palla a Barella poi chiede l'uno-due a Crnigoj, che però gli serve un pallone troppo profondo.

20.47 - Primo pallone del match per il Venezia: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Pojhanpalo davanti a Ferrieri Caputi per il sorteggio.

20.43 - Inter e Venezia entrano in campo per il prepartita.

20.42 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo. Inter in maglia gialla.

20.40 - Presente in tribuna anche il ct della Turchia Vincenzo Montella, oltre a Luciano Spalletti.

20.31 - Le due squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

