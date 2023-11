Serviva una vittoria, è arrivato un pareggio che comunque lascia intatte le speranze di qualificazione dell'Inter nel girone D della Youth League. Al Campus Benfica contro i padroni di casa è un match dai due volti: noioso e privo di emozioni nel primo tempo, vibrante e con tante occasioni nel secondo. Lo sviluppo è lo stesso dell'andata: passano prima i nerazzurri, la riprendono i portoghesi, anche se tempistiche e modalità cambiano. Priva di diversi giocatori importanti, la squadra di Cristian Chivu lascia il pallino del gioco alle Aquile per gran parte del primo tempo, cercando ripartenze che però fruttano poco. In compenso, neanche i portoghesi vanno oltre qualche conclusione imprecisa da fuori area che non disturba troppo Calligaris.

La ripresa si apre con il gol improvviso dell'Inter: cross da sinistra di Motta, Sarr tocca e Quieto si avventa sul pallone battendo l'immobile Mendes. Gioia che dura però appena 2 minuti: punizione da sinistra di Diogo Prioste e deviazione con la nuca di Nuno Felix che mette la sfera sul secondo palo. Da quel momento, al di là di qualche ripartenza nerazzurra (bel destro di Quieto fuori di poco), è un monologo lusitano: Joao Rego, Rafael Luis e due volte Rodrigo Rego (errore praticamente sulla linea di porta e, nel recupero, palo clamoroso) sfiorano il vantaggio che però non arriva prima del 94', quando l'arbitro Argyrou decreta la fine del match.

Restano dunque vive le speranze dell'Inter di qualificazione agli spareggi, ma bisognerà battere anche con un certo margine la Real Sociedad al Konami Centre e sperare che il Benfica non superi la capolista Salisburgo, già qualificata agli ottavi.



IL TABELLINO

BENFICA-INTER 1-1

MARCATORI: 49' Quieto, 51' N. Felix

BENFICA (4-3-3): 1 Mendes-Dudzinski; 2 Diogo Spencer, 4 J. Fonseca, 3 Gonçalo Oliveira, 5 Tiago Parente; 8 N. Felix (79' 14 Joao Veloso), 6 Diogo Prioste, 10 Rafael Luis; 7 Joao Rego, 9 Gustavo Varela (67' 16 Rodrigo Rego), 11 Ivan Lima. A disposizione: 12 Velickovic, 13 J. Conceicao, 15 Gonçalo Moreira, 17 Olivio Tomè, 18 Mustmaa. Allenatore: Pedro Valido.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 3 Miconi (57' 2 Aidoo), 15 Stante, 19 Matjaz, 13 Motta; 8 Di Maggio, 5 Bovo, 14 Berenbruch (57' 7 Zarate Hidalgo); 11 Spinaccè (57' 18 Zuberek), 9 Sarr (87' 4 Zanchetta), 10 Quieto (68' 17 Vedovati). A disposizione: 12 Raimondi, 16 Guercio. Allenatore: Cristian Chivu.

AMMONITI: 27' Di Maggio (I), 50 Miconi (I), 54' Oliveira, 73' Ivan Lima, 91' Bovo (I)

RECUPERO: 1' pt; 4' st

Arbitro: Andreas Argyrou

Assistenti: Petros Petrou, Marios Dimitriadis

Quarto ufficiale: Pedro Miguel Torres Ramalho



RIVIVI IL LIVE

94' - Finisce qui, nonostante il forcing del Benfica il risultato non cambia.

93' - Palo clamoroso di Rodrigo Rego, che si accentra e con il sinistro colpisce il secondo legno!

91' - Joao Rego parte in velocità palla al piede e Bovo deve trattenerlo: ammonito.

90' - Diogo Spencer controlla e calcia da fuori area: pallone deviato fuori. Assegnaati 4 minuti di recupero.

87' - Esce Sarr, al suo posto Zanchetta.

79' - Esce Nuno Felix, entra Joao Veloso. Stante riprende il suo posto in campo.

78' - Stante perde la lente ed è costretto a correre negli spogliatoi per sostituirla. Inter in dieci.

77' - Ottima chiusura di Aidoo che impedisce a Rodrigo Rego di avventarsi su un pallone vagante e favorire l'uscita di Calligaris.

75' - Clamorosa occasione sprecata da Rodrigo Rego che servito da Ivan Lima praticamente sulla linea di porta consegna il pallone a Calligaris. Azione però viziata da un fallo, non fischiato, su Aidoo.

74' - Ammonizione per Ivan Lima che entra in ritardo su Stante dopo il rinvio del pallone.

68' - Problema fisico per Quieto che viene sostituito da Vedovati.

67' - Varela si libera dal limite dell'area e tira di sinistro, mandando molto alto. Ultima azione per lui che lascia il posto a Rodrigo Rego.

62' - Gran destro di Quieto dal limite dell'area e pallone, colpito di collo esterno, che termina di poco a lato del secondo palo!

60' - Varela prova a girare in porta di testa un cross di Diogo Spencer ma non trova la porta.

57' - Triplo cambio nerazzurro: Aidoo per Miconi, Zuberek per Spinaccè e Zarate per Berenbruch.

54' - Rafael Luis sfiora il vantaggio con un sinistro in corsa dopo la bella giocata di Nuno Felix. Inter in grande difficoltà.

53' - Brutta entrata di Gonçalo Oliveira su Quieto: cartellino giallo.

52' - Subito occasione per Joao Rego che viene chiuso all'ultimo secondo dalla difesa nerazzurra.

51' - PAREGGIO DEL BENFICA: CROSS DI DIOGO PRIOSTE E DI NUCA NUNO FELIX METTE IL PALLONE NELL'ANGOLO OPPOSTO.

50' - Secondo cartellino giallo per i nerazzurri: fallo netto su Lima e Miconi riceve l'ammonizione.

49' - GOOOOOL! INTER IN VANTAGGIO CON QUIETO! CROSS DI MOTTA DA SINISTRA, SARR TOCCA E L'ESTERNO SI LANCIA SUL PALLONE METTENDOLO IN PORTA!

17.01 - Inizia il secondo tempo!

17.00 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo.

Zero gol e pochissimi spunti di cronaca nel primo tempo tra Benfica e Inter, quinta giornata della Youth League. I padroni di casa iniziano con il piglio giusto mantenendo il pallino del gioco e costringendo gli ospiti a rimanere bassi, ma al di là di qualche velleitaria conclusione da fuori area creano davvero poco in zona gol. L'Inter fatica a uscire dalla propria metà campo ma in un paio di occasioni crea i presupposti per trovare i lusitani scoperti, salvo poi cercare giocate complicate o tiri da troppo lontano per essere efficaci. Risultato pertanto giusto al Campus del Benfica.

46' - Puntualissimo l'arbitro Argyrou fischia la fine del primo tempo.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

43' - Che rischio per Mendes, che salta proprio all'ultimo secondo Quieto che era andato in pressing a tentare di rubargli il pallone.

35' - Il Benfica sviluppa uno scchema e manda al tiro da fuori area Rafael Luis: deviazione e pallone in corner.

32' - Buon lavoro di Bovo che libera Di Maggio per la conclusione da fuori area: tiro forte ma a lato.

27' - Prima ammonizione della partita: Di Maggio trattiene in modo reiterato Varela e finisce sul taccuino dei cattivi.

25' - L'Inter recupera palla sulla trequarti e Quieto calcia dalla distanza, mandando altissimo.

23' - Iniziativa personale di Diogo Prioste che calcia da lontano e trova attento Calligaris in presa.

21' - Cross velenoso a rientrare di Rafael Luis con il pallone che sfila sul fondo dopo aver sfiorato il secondo palo.

18' - Mendes esce male su un cross di Quieto ma Bovo non riesce a indirizzare di testa verso la porta: i portoghesi se la cavano.

16' - Più Benfica che Inter nel primo quarto d'ora di gioco, con i nerazzurri che sono molto bassi e faticano a salire.

8' - Ivan Lima cerca la conclusione a giro ma Stante mette in corner con la testa.

6' - Brutta entrata di Joao Rego che stende Berenbruch lanciato in ripartenza: niente giallo.

2' - Spunto a sinistra di Lima che crossa per Varela, ma una deviazione fa arrivare comodamente il pallone tra le mani di Calligaris.

16.00 - Inizia la partita!