Mehdi Taremi vuole essere qualcosa in più di un titolare. Dai segnali inviati non s'accontenta di certo di essere una ricca alternativa. L'edizione odierna di Tuttosport traccia un punto valutativo sull'iraniano, che al Porto era abituato "a essere se non una primadonna, sicuramente una delle stelle della squadra". In quattro annate al Porto ha messo in campo 182 presenze tra campionato e coppe. Insomma Taremi vuole essere titolare, insidiando il ruolo di Thuram già a partire dall'esordio del 17 agosto contro il Genoa. Considerando che, come evidenzia Tuttosport, il francese tornerà ad Appiano il 3 agosto, Lautaro addirittura il 7 o l'8. Dunque a Marassi molto probabilmente Taremi partirà dal 1' per iniziare a mettere un tassello nei pensieri di Inzaghi e dell'undici titolare stagionale.